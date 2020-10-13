【觀察】北京大曝台灣間諜案　兩岸軍事衝突前奏？

央視10月11日在《新聞聯播》，以及隨後的《焦點訪談》和專門報道兩岸新聞的《海峽兩岸》欄目，三天聯動大曝台灣間諜案，在台海局勢緊張之際，引發諸多猜想。

央視新聞指出，大陸國家安全機關的「迅雷-2020」專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透活動，破獲數百起間諜竊密案件。報道稱，該行動抓獲一批台灣間諜，並打掉了台灣情報機關針對中國大陸布建的情報網絡。

目前《焦點訪談》的「台獨間諜」專題報道，只播出了第一集，根據計劃，將在12日和13日分別播出後兩集。而在此之前，中國的宣傳機構已經啟動，進行了預熱，中國的政府部門、事業單位、高校、國企等均被動員觀看相關報道。

央視是中央媒體，一向被視為中國大陸政治晴雨表，此番如此高調曝光台灣間諜事件，自然引發外界遐想。台灣綠營媒體認為，這是大陸對台採取的「文攻武嚇」。而有聲音認為，大陸對台的戰前動員或者說戰前輿論準備，甚至認為這是大陸武統台灣、兩岸開戰的前奏。

中美台三方近來在台海動作頻頻，其中包括危險係數極高的諸如軍機在台海中線「對峙」等危險動作，而大陸武統台灣也已經是台海兩岸公開話題，兩岸專家學者、政治評論員、資深媒體人紛紛對「大陸武統台灣的可能性」、「大陸什麼時候武統台灣」等話題進行分析討論。

美國前海軍副部長克羅普希（Seth Cropsey）甚至撰文稱，「中國會選在美國大選期間收復台灣，日期是「11月3日這一週」；美國前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·温尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）及前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell），則預測解放軍將在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期的3天內，解決台灣問題。

那麼，北京大曝台灣間諜案，真的會是兩岸開戰的前奏嗎？觀察人士指出，中國宣傳機構的大動作，更多的是在兩岸關係緊張的當下，針對「台獨」進行的心理戰和分化戰。這一點從《焦點訪談》專題報道的題目——「台獨間諜」就可以窺見一斑。而且專題報道第一集，針對的就是「危害國家統一」的間諜活動。

報道中指出，「台灣間諜情報機關加速綠化，甘於充當民進黨當局推動台獨路線的工具，大肆利用兩岸交流、交往渠道，大搞學術情戰、媒體情戰，和所謂情報外交，極力挑撥祖國大陸與其他國家正常外交關係，妄圖拓展所謂國際空間，嚴重危害國家主權、安全及發展利益。」針對性十分明顯。

這與兩年前北京以同樣方式曝光台灣間諜案有明顯差別。2018年9月15日，北京曾通過央視以同樣的方式曝光台灣間諜案，不過與現在「台獨間諜」不同，當時的報道採用的是「反台灣間諜報道」，指國安機關進行名為「2018─雷霆」的專項行動，破獲一百多起台灣間諜案，並詳細報道案件細節。「台獨間諜」與「台灣間諜」，雖只是一字之差，但此中的差別和背後的意味不言而喻。

北京大手筆曝光台灣間諜案，當然不能夠簡單斷言這就是兩岸開戰的前奏，但北京針對「台獨間諜」動作，無疑是兩岸關係持續緊張和惡化的表徵。兩岸關係緩和的時候，間諜的問題自然不會被擺上枱面，現在兩岸關係惡化，台灣政府不斷觸碰北京的紅線，北京自然不再手下留情。

在軍事自然亦是如此，解放軍近期除了在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，甚至還不斷演練具有強烈的警吿意味登島作戰，以及針對性非常明顯的巷戰，對台釋放警吿信號。「積沙成丘，積水為海」，當兩岸關係一點點走向全面對抗的時候，台海開戰的風險自然也一步步提升。