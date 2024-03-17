12星座｜傲嬌4大天王！這些情人明明超想念你，卻不愛主動發訊息

當代年輕人談戀愛好像越來越扭扭捏捏。明明想念一個人，卻從不主動找他；明明一直在等他主動，卻又總是裝做毫不在乎。



十二星座中，哪些星座在愛裡最傲嬌，明明愛著對方，卻堅持「你不找我，我就不找你」的原則呢？現在就跟著本網來看看。

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處女座

「智者不入愛河」是處女座最喜歡拿出來當幌子的一句話。看似人間清醒，實則憋得很苦。不論有多愛，只要感受到自己被冷落和輕視，處女座就會立刻武裝自己，表現出比對方更傲慢的樣子，這是處女座最會的一招。寧願忍著，也不願意讓自己陷入看似被動的處境之中。

比起水象星座愛給自己洗腦：「他是愛我的」，土象的處女座更喜歡給自己洗腦：「感受不到就是沒有」。因為在喜歡的人面前，處女座的羞恥心特別重，所以他們會訓練自己用一種頗為冷酷的方式去處理情感問題。他們的心中一方面是害怕如果主動聯繫對方，會不會讓對方覺得自己掉價，不夠有吸引力？另一方面，他們又害怕自己若是主動了，最後卻可能沒有結果，那就太羞恥了。

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天蠍座

12星座裡，最傲嬌的莫過於天蠍座。他們的內心世界神秘深邃，對感情認真謹慎，不會輕易表達自己的感情。比起主動找對方，他們的心靈更傾向於不斷地思考雙方之間的關係，試圖分析戀情的可能性。天蠍越是喜歡對方，自尊心就越強。他們不會輕易的放下身段去討好別人，也不會輕易的低頭認錯。就算想念對方，也不會表現出熱情或主動，因為他們會覺得這樣做太沒有面子了。

蠍子都害怕自己的心思被對方看穿，希望自己的喜歡可以得到對等的回應。如果他們發現對方在某方面沒有達到自己的標準，就會開始猶豫、糾結，並會不斷地權衡利弊。他們寧願錯過一段感情，也不願意主動去爭取。

金牛座

金牛普遍比較內向。在喜歡的人面前，他們尤其容易感到害羞、甚至自卑。他們不會輕易的向別人表達自己的情感，也不會輕易的向別人展示自己的內心世界。即使喜歡一個人，他們也不會明顯表現出來，更別說主動找對方了。

除了內向，牛牛又很慢熱。他們的內心世界穩重而務實，需要花費很長的時間才能和一個人建立起親密的關係。所以如果金牛想念一個人，可能會默默的關注對方的動態，但不會主動去跟對方聊天。他們通常不會輕易地投入感情的漩渦，而是緩慢前進。想到這份感情時，他們多半會思考很多關於未來的事情，然後陷入動搖和猶豫。只有當他們先看到對方的決心，才會勇敢的打開自己的內心。

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水瓶座

與上面幾個完全不主動的星座不同，風向的水瓶座並不是踏不出去。他們雖然不主動，但會用一點若有似無的撩撥來暗示對方主動。譬如，發一個簡單的表情包，或者問一句「你在幹嘛」，甚至給一句不知所云的話，然後就沒有了下文。他們甚至可能對對方接下來的內容已讀不回、視而不見，讓人完全摸不著頭腦。

這是因為水瓶的內心世界獨立又矛盾，會想很多問題。想找你又怕剛好你在忙，想聊天又不知道什麼話題比較合適。水瓶不喜歡追求人的感覺，但他們喜歡瞭解人的過程。例如在相處過程中發現兩人之間的共同點、彼此的價值是否一致等，試圖找出有共鳴的部分。他們內心深處渴望對方的關注，卻不輕易地表達自己的感情。如果你能看透水瓶的內心世界，那就主動一點，因為那正是水瓶一直期待的。

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