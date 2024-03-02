你有縱慾過度嗎？20條問題檢視性慾強度：有性幻想對象、自慰習慣

人人都有性慾，不過多寡比例各不相同。一般而言男人性慾比女人重，不過不同年紀也會有所改變，3、40歲的女人性慾就比20多歲以前重唷！



想知道自己是不是個性慾重的人嗎？一起往下看吧～

姊妹們可以稍微拿枝筆，或是單純用記的，以下20個敘述中，符合你狀況的有幾個呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Q：以下20點有哪些說中你現在的情況呢？

1. 渴望接觸異性肌膚

2. 春夢的頻率不低

3. 有性幻想對象

4. 有自慰習慣

5. 微醺時渴望肌膚接觸

6. 喜歡和異性交流身體感受

7. 看A片或性愛雜誌

8. 思考過性慾對人的心理影響

9. 相信性愛是很美好的事

10. 性慾沒得到抒發會失眠

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11. 無法忍受身在沒有異性的地方生活

12. 享受性行為

13. 容易沮喪

14. 對異性的裸體著迷

15. 食慾很重

16. 容易疲勞的體質

17. 重視情人的長相

18. 無法長期單身

19. 強烈地想滿足自己的性慾

20. 自認性能力很強

0〜4點符合的人｜性慾較弱

性慾弱也不是什麼壞事，畢竟這種心理狀態和你的心理成熟度與壓力狀況有關，不用過度擔心。除非另一半對此有所抱怨，造成夫妻床事不合的困擾，再去就醫檢查身心是否有異常狀況就好囉！

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5〜16點符合的人｜性慾標準

你的性慾指數在大眾的平均值，平常生活狀態不論是心理健康、或壓力狀態，及兩性交友都在正常範圍。保持目前的生活就能讓性慾維持在標準狀態囉！

17〜20點符合的人｜性慾較強

熱愛性愛，對性的自信可能來自於經驗與實力。性慾重並不表示不健康，只要用正常方式宣洩滿足，便不會造成他人困擾。若你覺得對生活出現影響，建議多運動或就醫檢查看看囉！

以上20點你中了多少呢？不管你的性慾指數到哪一個程度，只要我們用健康的方式適度宣洩，不要壓抑過久，都不會造成心理異常〜做過這個測驗後是不是也更了解自己啦！

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