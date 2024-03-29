愛的5種語言：解開溝通失敗之謎　5個窩心行為經營情侶、夫妻關係

你有聽過「愛的語言」嗎？愛的語言出自美國作家（Gary Chapman），他的著作《愛之語》在全球暢銷超過 30 年。書中提及如何經營戀愛後的婚姻關係，並提到五種愛的語言，分別為「肯定的言詞」、「精心時刻」、「接受禮物」、「服務的行動」與「身體的接觸」。



Gary 提出這五種愛的語言後，也使得網路上瘋傳關於愛之語的測驗，大家趨之若鶩想找到自己的「愛的語言」是哪一種。事實上每一種愛的語言每個人都需要，只是每個人關注的比重不太一樣，而很多時候我們也都不是不愛對方，只是不知道該如何化作語言與行動表示，讓愛的人感受到被愛的感覺。

本篇將從「五種愛之語」出發，分享如何應用在伴侶溝通上：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 感謝與肯定的話不要放心裡

「肯定的言詞」在很多情況下都是重要的，當伴侶為自己付出努力時，無論付出的結果是好是壞，都不應該忽略那份立意良好的出發，給予感謝肯定。比如當另一半幫忙洗碗卻摔破碗時，別急著發脾氣，比起苛責，關心對方是否有受傷，感謝對方願意一起做家事的心更能表現關愛。

此外當對方取得重要成就時，也別忘了給予讚美，經常給予正向支持，會讓人感到自信與成就感。相反地，如果未使用「肯定的言詞」可能會導致溝通障礙、對方自尊心受損等。

參考範例：

今天的晚餐真是美味極了，謝謝你煮飯給我吃！

雖然你工作很忙碌，但很感激你一直以來對家庭的付出。

結果不盡人意不是你的錯，你已經盡力做得很好了。

2. 適時為生活安排精心的時刻

精心的時刻乍看之下有點難理解，不過如果理解成「在乎」就容易得多。有時候戀人相處久了，會不自覺變成太像「家人」，忘了感情是需要恆久經營的。生活越忙碌，越要適時空出一些時間，安排彼此共同的活動，在這段時間專注、沒有干擾的相處，反而能將那些平時沒有機會說出的話，積累已久的情緒宣洩出來。

否則日子一久，關係再親近的人，久了也會變成不知道要說什麼，想說點什麼又不知道該從哪裡開始，心靈距離越來越遠。如果你發現自己與另一半開始無話可講，或許缺少的不一定是愛，也有可能是精心時刻的經營！

參考範例：

每天睡前約定不滑手機，一起好好說說話

在共同有空的時候，安排散步、看電影、做手工藝

在生日或紀念日，計劃一個浪漫的約會或安排特別的活動

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3. 讓小禮物為關係微加幸福

或許有些人會認為「送禮」就像是示好、討好的表現，好像非得有些理由，才值得送對方禮物。在日常生活中按照對方的喜好與需求，適度地添加送禮的表示，不僅可以表現情意，也能讓感情更加深化，讓人感受到自己被重視與關心。

「接受禮物」也可以跟第一項「肯定的言詞」一起搭配使用，在吵架和好之後，附上道歉與賠罪小禮；在對方獲得成就時，獻上恭喜與祝福小物；在忙碌心累之時，給予安慰與打氣小驚喜，讓這些小物品將「愛」具象化表達，凡事就容易溝通得多。

參考範例：

當發現對方很渴望想要某件東西時，可以跟他一起討論選購

觀察對方生活是否有什麼不便利之處，主動改善他的困擾

旅途中看見什麼對方可能會喜歡的小物，當作驚喜送給他

4. 除了說之外還要親自做

「服務的行動」是相互支持與展現愛最實質的方式，對於務實派來說尤為重要，包含的範疇相當廣泛，比如一起分擔家務事、傾聽彼此的煩惱、支持對方去做想要完成的事。

很多事情都是說來容易，做卻難。長期忽略透過實質的行動表示，很可能會使對方心裡產生不平衡，久而久之產生怨懟。當無數件小事積累下來的不滿積累越來越多，溝通就會形成隔閡，也會造成不願意說了的情形。（因為說了也沒有改善）

參考範例：

讓另一半好好休假，不需要做家務事、不用照顧孩子

關心對方的健康狀況，準備合適的保養保健品

願意聆聽他最近發生的大小事，也給予足夠的自由和獨立

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5. 勝過千言萬語的擁抱

擁抱是肢體接觸中相當多人喜歡的行為，既能展現親密情感，又不過於令人感到負擔太重。一個溫暖的擁抱，經常能為任何行為、各種時刻帶來善意。當然，每個人喜歡的身體接觸不同，無論是牽手、擁抱、親吻、性愛，足夠的肢體接觸能建立親密感和連結，心理層面也不容易覺得孤單、被忽視或缺乏關愛。

如果最近莫名和另一半發生爭執摩擦，除了檢視事件本身之外，也別忘了回想，最近是不是很久沒有抱抱對方，給予安全感與親暱感呢？

參考範例：

當對方感到壓力、焦慮或情緒低落時，輕摟對方的肩膀

在家追劇時，勾手、搭肩、相互依偎

傍晚散步時，主動牽起對方的手

「愛」是我們一輩子都在學習與領略的事，它很抽象，僅是一種感覺，經常讓人們感到疑惑，為什麼我愛你，我們卻爭執不斷？為什麼他明明說愛我，我卻感覺不到愛？「愛的五種語言」給了我們另一個角度去審視自己的言行是否與心一致，下回遇到和另一半無法好好溝通時，不妨先從愛的語言下手，先用對的方式表達愛，相信眼前棘手的問題也能一一化解。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】