為Taylor Swift多次設計禮服！台灣品牌創辨人穿自己設計婚紗行禮

婚紗既漂亮優雅，亦寄語美滿生活的祝福，對不少準新娘而言，是個需仔細挑選的環節。若喜歡簡約夢幻、同時帶有奢華細緻感的款式，台灣設計師張方綺（Nicole）可謂這方面的專家，作品得到多位國際影星的喜愛，包括樂壇天后Taylor Swift，多次合作讓其知名度提升。而她亦將自己這項專業，用在終生大事上，日前舉辦婚禮時，穿起自己設計的婚紗，與愛人漫步行禮，為美好的婚姻更添深層意義。



提及婚姻品牌，不少人都想到Elie Saab、Pronovias及Vera Wang等，而Nicole+Felicia則近年堀起，從創店到打進國際聲譽不到數年，不僅成績驚人，兩位創辦人年紀亦非常年輕。品牌主理人之一張方綺，與姐姐張方瑜（Felicia）各守不同崗位，Nicole負責設計禮服，對方則看管生產線，在無縫的配合下，贏得不少新娘們的喜愛和掌聲。

Nicole家中三代都從事服飾相關工作。(IG@nicolechangfc)

單看品牌作品，盡是夢幻優美的款式，要在眾多知名和漂亮婚紛品牌中，成功佔據一席位，背後絕不簡單。除了耳濡目染的製衣經驗，妹妹Nicole的個性更助品牌推向國際，敢於向更高的目標昂首邁進。

美國加州大學政治經濟系畢業

Nicole家中三代都從事服飾相關工作，小時候她常在當裁縫師的外婆身邊打轉，其後父親亦設立生意，為國外品牌代工禮服，包括Elie Saab和Pronovias，使她對禮服培養了一定的憧憬和美感。不過，她最初並沒選擇就讀設計，而是選擇美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的政治經濟系，這使她在之後的設計事業裡，更能從不同角度創出全新想法。

要經歷正統大學後，才會知大家想什麼，而不是在自己世界中埋頭苦幹。 Nicole+Felicia創辦人之一張方綺（Nicole）

曾歷4個月無薪工作不介意

雖然對時尚充滿興趣，但Nicole仍未找到工作方向。她曾在訪問時憶述，直至有次同學聚會中，當大家都在討論30歲時的模樣時，她突然受到啟發，「該要做出讓父母嬌傲、老師們得意的成績！」自此她不再懶散，做事變得認真，由接待至婚攝等工作，都會親力親為，只為熟悉整個婚紗公司的流程。她亦不介意無薪工作，雖然在首4個月的試用期內，她沒得任何工資，但面對客戶滿意的表情，都會感到有成就感，更在訪問中指，這是一生當中最真實的開心。

Nicole曾歷4個月無薪工作但不介意。(IG@nicolechangfc)

創業開頭曾碰釘

在創業的最初，Nicole曾在訪問中坦言，其實父親並沒看好，反而希望兩姐妹能繼承衣缽。不過，父親都是口硬心軟，不僅在那段時間給予支援，亦會關心她們的經營狀況。要從新品牌打進各人的腦海中絕不容易，因此Nicole期間不時碰釘，曾在訪問表示，自己多次在國外showroom的角落展示品牌服飾，都無人問津，「以品牌角度來看，這麼多知名品牌中，為何我要穿你的衣服？」

Taylor Swift超愛Nicole的品牌

個性堅毅的Nicole，自然沒因此退縮，還非常確定自己在走對的路，曾在訪問指，「最重要的是，該是你的，就不要害怕去爭取。」正因這種勇敢，讓她遇上首位讓品牌推向高峰的人。在2020年，時尚部落客Leonie Hanne選擇其品牌的高訂晚裝，踏上康城影展紅地毯，隨即引起話題和熱議，而Jennifer Lopez和Lady Gaga也曾分別在金球獎紅地毯和活動上，穿上品牌服飾。

最讓品牌的知名度大開的，莫過於為Taylor Swift的多次合作。Nicole先在Taylor Swift的重錄單曲〈I Bet You Think About Me〉音樂電影中，為對方設計紅白各一套的婚紗禮服。她亦在去年Taylor Swift的世界巡迴演唱會洛杉磯場中，設計出一套冰藍色的禮服，助對方在舞台上，展現出華麗閃耀的公主光芒。

Taylor Swift的世界巡迴演唱會洛杉磯場中，穿Nicole設計的禮服。(IG@taylorswift)

穿自己設計婚紗行禮

在見證多個婚禮後，今次輪到Nicole自己的婚禮。她曾在訪問中，表示自己的夢想婚紗，會是清素的全白長洋裝，配搭同色系的緞面長大衣，以及全白高跟鞋。因此她在婚禮中，實現了自己的這個想法，穿著簡單的平口澎裙婚紗，裙子綴以輕紗製作的花朵細節，並披上5呎長頭紗，看來甜美優雅，亦帶俏皮感覺。