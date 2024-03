為Taylor Swift多次設計禮服！台灣品牌創辨人穿自己設計婚紗行禮

婚紗既漂亮優雅,亦寄語美滿生活的祝福,對不少準新娘而言,是個需仔細挑選的環節。若喜歡簡約夢幻、同時帶有奢華細緻感的款式,台灣設計師張方綺(Nicole)可謂這方面的專家,作品得到多位國際影星的喜愛,包括樂壇天后Taylor Swift,多次合作讓其知名度提升。而她亦將自己這項專業,用在終生大事上,日前舉辦婚禮時,穿起自己設計的婚紗,與愛人漫步行禮,為美好的婚姻更添深層意義。



提及婚姻品牌,不少人都想到Elie Saab、Pronovias及Vera Wang等,而Nicole+Felicia則近年堀起,從創店到打進國際聲譽不到數年,不僅成績驚人,兩位創辦人年紀亦非常年輕。品牌主理人之一張方綺,與姐姐張方瑜(Felicia)各守不同崗位,Nicole負責設計禮服,對方則看管生產線,在無縫的配合下,贏得不少新娘們的喜愛和掌聲。

Nicole家中三代都從事服飾相關工作。(IG@nicolechangfc)

單看品牌作品,盡是夢幻優美的款式,要在眾多知名和漂亮婚紛品牌中,成功佔據一席位,背後絕不簡單。除了耳濡目染的製衣經驗,妹妹Nicole的個性更助品牌推向國際,敢於向更高的目標昂首邁進。

美國加州大學政治經濟系畢業

Nicole家中三代都從事服飾相關工作,小時候她常在當裁縫師的外婆身邊打轉,其後父親亦設立生意,為國外品牌代工禮服,包括Elie Saab和Pronovias,使她對禮服培養了一定的憧憬和美感。不過,她最初並沒選擇就讀設計,而是選擇美國加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)的政治經濟系,這使她在之後的設計事業裡,更能從不同角度創出全新想法。

要經歷正統大學後,才會知大家想什麼,而不是在自己世界中埋頭苦幹。 Nicole+Felicia創辦人之一張方綺(Nicole)

曾歷4個月無薪工作不介意

雖然對時尚充滿興趣,但Nicole仍未找到工作方向。她曾在訪問時憶述,直至有次同學聚會中,當大家都在討論30歲時的模樣時,她突然受到啟發,「該要做出讓父母嬌傲、老師們得意的成績!」自此她不再懶散,做事變得認真,由接待至婚攝等工作,都會親力親為,只為熟悉整個婚紗公司的流程。她亦不介意無薪工作,雖然在首4個月的試用期內,她沒得任何工資,但面對客戶滿意的表情,都會感到有成就感,更在訪問中指,這是一生當中最真實的開心。

Nicole曾歷4個月無薪工作但不介意。(IG@nicolechangfc)

創業開頭曾碰釘

在創業的最初,Nicole曾在訪問中坦言,其實父親並沒看好,反而希望兩姐妹能繼承衣缽。不過,父親都是口硬心軟,不僅在那段時間給予支援,亦會關心她們的經營狀況。要從新品牌打進各人的腦海中絕不容易,因此Nicole期間不時碰釘,曾在訪問表示,自己多次在國外showroom的角落展示品牌服飾,都無人問津,「以品牌角度來看,這麼多知名品牌中,為何我要穿你的衣服?」

Taylor Swift超愛Nicole的品牌

個性堅毅的Nicole,自然沒因此退縮,還非常確定自己在走對的路,曾在訪問指,「最重要的是,該是你的,就不要害怕去爭取。」正因這種勇敢,讓她遇上首位讓品牌推向高峰的人。在2020年,時尚部落客Leonie Hanne選擇其品牌的高訂晚裝,踏上康城影展紅地毯,隨即引起話題和熱議,而Jennifer Lopez和Lady Gaga也曾分別在金球獎紅地毯和活動上,穿上品牌服飾。

最讓品牌的知名度大開的,莫過於為Taylor Swift的多次合作。Nicole先在Taylor Swift的重錄單曲〈I Bet You Think About Me〉音樂電影中,為對方設計紅白各一套的婚紗禮服。她亦在去年Taylor Swift的世界巡迴演唱會洛杉磯場中,設計出一套冰藍色的禮服,助對方在舞台上,展現出華麗閃耀的公主光芒。

Taylor Swift的世界巡迴演唱會洛杉磯場中,穿Nicole設計的禮服。(IG@taylorswift)

穿自己設計婚紗行禮

在見證多個婚禮後,今次輪到Nicole自己的婚禮。她曾在訪問中,表示自己的夢想婚紗,會是清素的全白長洋裝,配搭同色系的緞面長大衣,以及全白高跟鞋。因此她在婚禮中,實現了自己的這個想法,穿著簡單的平口澎裙婚紗,裙子綴以輕紗製作的花朵細節,並披上5呎長頭紗,看來甜美優雅,亦帶俏皮感覺。