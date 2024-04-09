你對另一半的佔有慾有多強？10條問題看你是否缺安全感｜戀愛心測

撰文：ETtoday
出版：更新：

戀愛是很美好的事情，你談戀愛後對另一半的佔有慾多強呢？

《小紅書》上有個心理測驗，測過的都說準！

10個問題測你對另一半的佔有慾有多強？（點擊放大開始）▼▼▼

+11

#Q1.兩人確定戀愛的第一天，你會怎麼做？

A. 馬上告訴最好的朋友（接著回答問題2）
B. 先暫時隱瞞狀況（接著回答問題3）

#Q2.你擅長爭吵還是冷戰？

A. 爭吵（接著回答問題4）
B. 冷戰（接著回答問題3）
C. 都不擅長（接著回答問題5）

#Q3.交朋友或談戀愛最重視哪一點？

A. 身分背景（接著回答問題6）
B. 三觀相同（接著回答問題4）
C. 有共同話題（接著回答問題5）

#Q4.可以接受另一半兩天不和你聯絡嗎？

A. 可以（接著回答問題6）
B. 不可以（接著回答問題5）

#Q5.如何看待愛情？

A. 一生一世（接著回答問題6）
B. 活在當下（接著回答問題7）

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+9

#Q6.介意另一半有紅粉知己嗎？

A. 介意（接著回答問題8）
B. 不介意（接著回答問題7）

#Q7.用不到的東西會扔掉嗎？

A. 會（接著回答問題10）
B. 會送給別人（接著回答問題8）

#Q8.談過幾次戀愛呢？

A.4次以下（接著回答問題10）
B.4次以上（接著回答問題9）

#Q9. 另一半送的禮物每件都會好好珍惜？

A. 是（結果C）
B. 不是（結果A）

#Q10.遠距離戀愛的話，每天都會想和對方視訊嗎？

A.會（結果D）
B.不會（結果B）

---------------------（下有解析）---------------------

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+16

答案A的你

佔有慾10%
你不喜歡被人約束，所以你也會給另一半很大的空間，你認為一段關係最重要的就是理解信任，管太多反而讓你想越跑越遠。

答案B的你

佔有慾30%
你佔有慾不高，不會無故和另一半無理取鬧，討厭為了小事而爭吵，即便談戀愛也不愛和對方黏在一起，覺得有適度的空間最美。

答案C的你

佔有慾65%
你內心敏感，對於另一半的行蹤或是交友都很在意，但是表面上都裝作沒事，其實你有點缺乏安全感，兩人容易因為小事而有爭執。

答案D的你

佔有慾100%
一談戀愛就容易陷入患得患失，只要另一半不聯絡就會胡思亂想，因為你拿出100分對待他，也渴望獲得同等的待遇，過度苛求會讓另一半覺得壓力很大。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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