伴侶對於愛情的態度是怎樣？看到這物恨不得跟你癡到實｜戀愛心測

你對於愛情的態度是什麼？



有些人是很忠誠、天真，有些人則是很務實、獨立的，而你是哪一種狀態，到底有什麼盲點，可以特別深入了解自己的狀態，對於愛情也會更順遂。

你對於愛情的態度是什麼？（點擊放大開始心測）▼▼▼

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Q：你的第一眼看到什麼？

A. 兩隻貓咪

B. 一隻狗的頭

C. 蝴蝶

A. 兩隻貓咪

你先看到貓咪的話，表示你對愛情的真實態度是堅定又直率的，你喜歡的生活是美麗幽默又和諧，可能會有人認為你自私，但其實你只是想做你自己，不想被外界控制，你的個性很獨立，不管發生什麼事情都會自己處理，你不願意參與長期的關係，會經常選擇逃避。

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B. 一隻狗的頭

先看到狗的人對於愛情十分挑剔，如果沒有遇到合適的人，就寧可等待，寧缺勿濫，但也會獲得比較多的孤獨感，你很可靠、冷靜，對於家庭關係也會覺得很重要，狗就是人最好的朋友，對你來說也是需要可以信任的人在你身邊。

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C. 蝴蝶

看到蝴蝶的你對於愛情是很沉溺、毫無抵抗力的，你為了心愛的人可以放棄一切，恨不得可以每天黏在一起，你給人一種天真又單純的感覺，你習慣美化身邊的任何一切，不願意面對殘酷的事實，但其實除了愛情還有很多很值得了解的事情。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】