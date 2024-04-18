寂寞是一種病？一探單身12星座有甚麼症狀：人馬習慣為愛壯烈犧牲

單身久了，漸漸也習慣了一個人的感覺。然而，太久沒嘗到感情的甜蜜與痛苦，很可能會有以下的併發症狀！雖然不至於影響生活，卻很可能影響你下一段戀情喔。



本網秉持早發現早預防的觀念，提醒你單身久了務必要小心的症狀是什麼？

12星座的單身症狀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

白羊座

易患：狂躁症

症狀：有對象了不起啊，看見秀恩愛就不爽。

內心OS：「你到底在哪？趕緊給我滾出來。」

金牛座

易患：勢利眼症

症狀：對沒能力給另一半幸福的人，各種白眼。

內心OS：「沒有錢，有什麼資格說愛我？」

雙子座

易患：焦慮症

症狀：一參加別人婚禮，就著急心慌。

內心OS：「我能遇到那個人嗎？我會有姻緣嗎？」

巨蟹座

易患：迷失症

症狀：前任是我放不下的傷。

內心OS：「我也恨這樣的自己，可就怕重蹈覆轍。」

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+ 14

獅子座

易患：搞小團體症

症狀：排擠戀情甜蜜的朋友，只約其他人出去玩。

內心OS：「有異性沒人性的朋友，不稀罕！」

處女座

易患：脫俗症

症狀：愛情觀太過完美脫俗，完全不堪忍受任何現實侵擾。

內心OS：「想要一份純粹的愛情，有那麼難嗎？」

天秤座

易患：心花怒放症

症狀：遇見不錯的對象就心跳加速，特別想表現自己。

內心OS：「快看我，快看我！」

天蠍座

易患：裝沒事症

症狀：第二杯半價，我一個人能喝兩杯！誰說一定要兩個人喝？

內心OS：「那個人不來，我能怎麼辦？我也很絕望！」

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+ 5

人馬座

易患：盲目症

症狀：以飛蛾撲火的姿態，為錯的人燃燒。

內心OS：「愛不就是要勇往直前嗎，勇敢去愛才愛得無悔！」

山羊座

易患：愛無能症

症狀：單身太久，已失去愛人的能力。

內心OS：「誰能拯救我這顆孤獨寂寞的心？」

水瓶座

易患：漸凍症

症狀：對愛情越來越理性，可有可無。

內心OS：「又不是朋友不好，還是自由滋味太差，我幹嘛要愛情？」

雙魚座

易患：被動症

症狀：永遠不敢踏出第一步。

內心OS：「我們不就應該矜持，等著被追嗎？」

單身的你有這些症狀嗎？

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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