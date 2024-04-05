分手後仍想念前度的3大星座！TOP 1：愛上了就是一輩子不捨得分開

每個人對待感情的看法不同，有些人分手之後還可以好聚好散，但有些人離開就是陌生人，而你知道哪些星座最念舊情、對前任念念不忘嗎？



以下就分享這三大星座，看看你有沒有上榜。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座的人對於家庭的認同感很強，一旦愛上就知道很多事情開始出現不可控的狀況，即使沒有結果也不願放棄，寧可沉淪其中，不求回報的認為只要付出就一定會有希望，充滿比較夢幻式的想像，努力執著不放棄。

同場加映：2024水逆時間表｜4大運濟時段一次看 被點名的12星座易情海翻波（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

TOP 2：山羊座

山羊座是做比說還要多的星座，在愛情裡面雖然沒有甜言蜜語，但真心是絕對的，他們個性普遍害羞木訥，對於愛情啟蒙可能也稍微不是那麼靈通，但愛上就是一生的事情，即使分手也會把對方放在心裡的一個角落，默默地懷念甚至等對方回頭。

同場加映：兩性｜10種擁抱方式看情侶真實的戀愛關係！這姿勢充滿慾望與激情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

TOP 1：天蠍座

天蠍座對待感情非常認真與忠誠，剛開始尚未確定愛情的時候，常常會疑神疑鬼，但是只要交付內心就是奔著一輩子而去的，可以說是很堅定，也會把對方寵上天，給予最好的東西，任何風吹草動都是時刻報備，絕對會給對方滿滿的安全感，當然分開之後也持續佔有一席之地。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】