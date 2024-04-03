婚姻過來人的10個忠告　控制生氣時的脾氣、做對選擇收穫幸福關係

現代人離婚率愈來愈高，明明當初是因為愛才決定步入禮堂，為什麼最後卻不能走一輩子？



相信有許多人都明白「相愛容易相處難」的道理，夫妻之間常常因為生活瑣事、溝通不良，在爭吵、嘔氣中消磨掉了感情，外國網站《Bright Side》根據自認擁有幸福婚姻伴侶們的相處模式，整理出了15點維繫感情，保持婚姻活力的方法。

本篇精選10個供大家參考，不論是單身還是有伴的人都能聽聽過來人怎麼說。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 吵架時停看聽

當彼此意見出現分歧時，先不要試圖立即解決，一溝通很有可能都帶著情緒，本來是小事吵到變大事，不妨先各自冷靜一下，花上5～10分鐘思考後，再把想法說出來，不僅語氣能緩和些、表達也能更清楚，避免爭論不休。

2. 做對方最好的朋友

如果你和另一半一起時心裡不平靜，甚至覺得煩躁，或是不想主動跟對方分享事情，那你可能需要想一想彼此之間出了什麼問題。結了婚需要和伴侶長時間相處，能成為彼此的好朋友，互相傾訴心事、分享看法非常重要，因為慾望最終可能會消失，但友誼和安慰能讓感情繼續前進。

3. 能有效解決問題

簡單扼要地描述婚姻是什麼？那就是「婚姻不是沒有問題的關係，而是能有效解決問題的關係。」也就是說雙方對於怎麼解決生活中會出現的各種大大小小的問題，彼此能透過有效的溝通找出共識。

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4. 成為最挺彼此的團隊

其中一位受訪者表示曾聽過這種說法：「一旦結婚了，對方就成為了你的家人，你的家人就成了你的親戚。」 他認為這段話對他自己受用無窮，雙方的家庭中總有些不討人喜歡的親戚，每當家庭聚會時就有壓力，不過另一半若能將彼此擺在第一位，視作是最重要的家人互相支持，那會省心很多。

5. 了解爭吵背後的目的

你也是每次跟另一半吵架就爭得面紅耳赤，嘴上絕不認輸一定要吵贏？其實贏了又如何，如果不知道為何而吵，下次還會再吵，爭論的目的不是為了贏得勝利，而是為了能更了解另一半，他們為什麼不開心以及為什麼這個問題對他們很重要。

6. 婚姻不只有浪漫

其中一對結婚15年的伴侶認為，婚姻不是建立在浪漫的感情上，而是建立在忠誠、信任、溝通和堅持的基礎上，太太笑說自己其實每天都在「做選擇」，而她每一次都選擇要和眼前的男人共度餘生。

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7. 給彼此留有空間

有的受訪夫妻認為婚姻最重要的不外乎就是「空間」，給予彼此獨自的空間，不必非要什麼都膩在一起，各自去做不同的事情，擁有不一樣的嗜好，反而有機會幫助彼此成長，為婚姻注入新鮮感，為雙方帶來新的視角。

8. 控制生氣的情緒

每個人都會有憤怒的時候，但就算再氣再急也不能做出傷害人的行為，像是侮辱、謾罵、丟東西，甚至是動手打人，無論是什麼原因讓人憤怒，都不能成為不良行為的理由跟藉口；如果沒辦法好好控制生氣時所說的話與行為，那還是先不要結婚的好。

9. 不時以言語行動示愛

就算結婚了，也要繼續表現得像在熱戀時期一樣，時不時向另一半表達愛意。能騰出一場約會之夜重溫浪漫，愛的言語和親密的肢體動作，並用一些小事為另一半帶來驚喜、討他們的歡心，這樣做能讓熱情不消退、保持新鮮感。

10. 不要為小事操心

天天朝夕相處，太容易就看不慣彼此的生活習慣，像是都結婚多久了，連太太的內衣還是摺不好，或是洗碗老是洗不夠乾淨等，要知道人都是獨立個體，也都有自己的強項跟弱點，如果伴侶所做的每一件小事都要批評，他們就不會想在你身邊待太久。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】