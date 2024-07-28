12星座︱談戀愛就會想白頭偕老的4個星座　你身邊那位有上榜嗎？

愛情是生活永恆的主題。劉德華的電影《天長地久》讓人熱淚盈眶，日本電視劇《戀愛可以持續到天長地久》則火熱甜蜜得沒話說，一整個少女心爆發。你也渴望永恆的愛情嗎？來看看哪些星座一旦談戀愛就想持續到天長地久。



快來看看哪4個星座一談戀愛就會矢志不渝！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個談戀愛就想持續到天長地久的星座（《女神降臨》劇照；01製圖）

+ 7

金牛座：認真平淡，天長地久

金牛追求平穩安定，最怕變動，對於愛情的態度也一樣理性務實，想要的就是認認真真談戀愛，平平淡淡過日子。對於你而言，什麼轟轟烈烈、精彩紛呈的愛情都不重要，踏踏實實、平靜安好最可貴。所以金牛座一旦談戀愛，想到的就是建立家庭、結婚生子、共同過日子，希望一段愛情可以持續到天長地久。

巨蟹座：有愛有家，溫暖永久

巨蟹座親切、顧家、重視愛，又最怕沒有安全感，非常嚮往家庭生活的溫暖。這樣的你，一開始會因為害怕受到傷害，而不敢太快投入一段感情，然而一旦談起戀愛，就會全心全意想要開花結果，和對方組成溫馨的家。你會把對方照顧得妥妥貼貼，彼此相依相偎，恩愛如蜜，一家人愛得溫暖、長長久久。

同場加映：12星座誰交往前最慎重？天蠍隱藏情緒先觀察、獅子自信爆棚標準高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

處女座：寧缺勿濫，細水長流

處女座的個性傳統又保守，不安全感又非常強烈，只能接受完美、持久、穩定的愛情。面對愛情時，你會非常冷靜理性，不會被愛衝昏頭。為了找尋穩定的愛情，你不會讓自己輕易陷入情網，而是喜歡慢慢培養感情，轟轟烈烈的愛情反而會讓你焦慮不安。一旦確認了一份愛情以後，你就會細水長流，慢步前行，不易動搖。

同場加映：愛妻號出沒注意！5大生肖男一旦遇上真愛，就會把另一半溺寵上天（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

摩羯座︱山羊座：為婚而愛，柴米油鹽

你面對愛情非常小心翼翼，認真謹慎，在沒有遇到真愛以前，決不試愛，更不會追求一時爽快，為愛而愛。只有在確認形勢安全，十有八九可以步入婚姻之後，你才會慢慢投入真情。浪漫不浪漫無關緊要，重要的是能不能持續到天長地久。你只追求以結婚為目的的戀愛，一旦愛上，就會死心塌地，婚後也會死心眼的為柴米油鹽的婚姻生活而奔忙。

那麼，你是追求轟轟烈烈，還是天長地久？想知道你的真愛在哪嗎？那個他出現了嗎？

內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。



延伸閱讀：

【批流年】2024是你的人生關鍵年？

【姓名合盤】他是你的靈魂伴侶？兩人有未來？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】