因拍攝《太陽的後裔》而成為情侶，宋仲基和宋慧喬（宋宋CP）曾一度拒認戀情，二人卻於2017年10月拉埋天窗！可惜男神與女神完美組合，婚姻只能維持一年零八個月，今日（27日）宋仲基及宋慧喬分別發放聲明，表示二人因性格不合離婚，而宋仲基昨日已向首爾家庭法院提交了離婚調解申請書。 一段童話式婚姻，正式落幕。

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現年33歲的宋仲基和37歲的宋慧喬，因拍攝《太陽的後裔》而開展姊弟戀，並於2017年10月31日結婚，二人閃婚曾成為一時佳話，可惜今日（27日）兩人先後發表聲明，宣布離婚消息。

宋仲基離婚聲明全文：

大家好，我是宋仲基。 首先很抱歉要告訴一直以來，喜愛我、愛惜我的各位一個壞消息， 我目前正與宋慧喬協議離婚。 雙方都不希望互相指責，並期望能圓滿完成離婚程序。 始終是私生活，希望大家諒解我很難向大家敍述細節，未來我會走出現在的傷痛，以演員身份全力演出更好的作品，用好作品來回報大家。

宋仲基、宋慧喬雖然不時被傳離婚，但二人出席活動的互動一向異常甜蜜，相信決定令不少粉絲震驚。(vcg)

宋慧喬離婚聲明全文：

大家好，我們是宋慧喬所屬公司UAA Korea。 首先很遺憾要告知大家不好的消息。目前，演員宋慧喬與丈夫經過慎重的考慮後，正辦理離婚手續。 兩人離婚因性格不合，無法克服兩者的不同，不得已作出了這樣的決定。 除此之外的具體內容是雙方演員的私生活，無法為大家確認，敬請諒解。 另外，為了雙方（心情），懇請大家不要進行刺激報道和推測留言等。 讓大家擔心實在不好意思，今後宋慧喬會努力以更好的面貌與大家見面。 謝謝。

宋仲基宋慧喬結婚後不時被傳離婚，二人（27/6）終發表聲明，結束一年零8個月的婚姻。（《太陽的後裔》劇照）

雖然一段童話式婚姻無奈劃上句號，有傳聞指因宋仲基出軌宋慧喬的造型師，但已被當時人否認，並堅稱二人分開只時性格不合。出道23年，現年37歲的宋慧喬，依舊是年輕男女眼中的「完美女神」。除了曾俘虜才貌雙全的宋仲基，曾跟她合作過的男演員亦都總是大讚喬妹，視她為「戀愛理想型」！相信宋慧喬離婚後，心情會被影響，但絕不影響她的人氣與吸引力。

說到底，宋慧喬在男生眼中，到底為何像有魔力似的？

《太陽的後裔》劇照

與宋慧喬傳緋聞的都是男神級。（網上圖片） 男神殺手：俘虜特戰部隊男演員 女生的雷達很敏感，有時總會「葡萄」或是不屑一些情史豐富的女星。但來到不時與男演員傳緋聞的宋慧喬，女生們又會默默地覺得女神與男神，當然是理所當然吧！早期初出道時，宋慧喬與《藍色生死戀》拍檔宋承憲傳出緋聞，期後與李秉憲公開戀情1年。而較為香港人熟悉的，當然是小她一歲《浪漫滿屋》拍檔Rain傳得火紅火熱的戀情吧！ 年紀雖愈來愈大，但從不輸給年輕女星，宋慧喬的「姐姐」魅力沒法擋，更總能吸引到才貌雙全的男神演員。好像入伍時放棄輕鬆的文藝兵，以超高分資格加入海軍陸戰隊的玄彬（甚少演藝人員自願或有能力派往特戰部隊）亦是宋慧喬其中一個承認的戀愛對象。而出身自成均館大學高學歷的宋仲基，亦曾隸屬艱辛的陸軍特戰部隊。 沒錯，宋慧喬的戀愛對象，都是這些又有才華，又man有帥氣的男生，的確令不少女生大呼羨慕！

有報導指宋慧喬早於今年二月，已將Instagram上的二人合照刪除，只留下結婚照，未知是否當時感情已生變。（@kyo1122）