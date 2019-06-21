【道歉藝術】「假道歉」可從表情分辨　願意先道歉的人更值得珍惜

特首林鄭月娥於本月15日召開記者會，宣布暫緩《逃犯條例》的立法程序、展開沒有時間表的諮詢，周日（16日）民陣大遊行稱有近200萬人參與後（警方則公布經原定路線高峰期為33萬8千人），林鄭月娥於三日後（18日）再會見記者，表示自己要為修例風波負上很大責任，承認政府的不足，稱向全港每一名市民真誠致歉。

林鄭月娥於政總召開記者會，就是次逃犯條例修例一事，向香港市民真誠道歉，可惜卻備受批評不夠真誠。（李澤彤攝）

政府的記者會不斷，我們便不斷如追連續劇般在社交媒體上觀看直播。終於，行政長官林鄭月娥向市民道歉，但也有不少輿論批評林鄭道歉沒有誠意，政府推缷責任，更笑言似是「射波英雄傳」。

要學政治手腕還是其次，大前題是先學好做「人」。不要少看道歉這門藝術，拿捏得好絕非易事，特別是在兩性相處之中。我們要為自己的所做的事負責，二人相處磨合階段，不時會傷害了對方面不自知，如何將政府官員的錯誤示範引以為鑑，別愈說愈錯，也可聽聽以下專家教路。

道歉一定要面對面：文字是不足夠的

文字能給予對於空間，但要真誠道歉，光光只有文字是不足夠的。

擁45年社工經驗、多年來處理專責兩性及及家庭糾紛，亦兼職作專欄作家的Robert Taibbi就指出，當面道歉，效果最佳。雖然為免難堪，很多人會想以短訊或電郵代勞，不過，文字在這些情況下卻未必是最好的選擇。除了會讓人感覺沒有誠意，收信者或會錯誤解讀信件的語氣，引發更多誤會。

（《The Notebook》劇照）

道歉只因珍惜，跟進行動才是最重要

Robert提醒，不要以為道歉就只是說一句「對不起」而已。道歉既是大方承認自己做錯了甚麼，最重要是承諾自己會有甚麼跟進的行動，才不會重複犯錯，才能請求別人原諒。

婚姻及家庭治療師Carolyn Cole多年來看過無數對戀人，指出很多人只想着輸與贏，但卻忽略了說「對不起，我越界了。」卻不等於對方是在那情況下是絕對正確。Carolyn指出，不介意說「對不起」的人不代表他總是做錯，只是他比起自尊，更珍惜這段關係。

（《Before Sunrise》劇照）

不推缷責任、顧左右而言他

認錯最大的難題就是承擔，承擔自己做過的事，而不是把責任推缷到別人身上。

當然，一事一事環環緊扣，事出有因，會做錯事也一定有原因，因此當我們道歉時，或我們也會下意識為自己開脫，既是認錯，卻始終有點忿忿不平，總覺那「錯」不全然在自己身上，於是總說：「我是錯，但要不是你⋯⋯」那樣只是把責任推缷在別人身上，顧左右而言他，又怎會是真誠道歉呢？

＊其他道歉小貼士：

怎樣知道別人是「假道歉」？

除了學會如何跟人道歉內外，也需要知道如何分辨對方是否真心真意。根據BBC的報導，我們可從對方的回應速度、身體語言、太有「戲劇」效果等等。

報導指出，道歉愈快，便是愈真誠；若然是「慢半拍」，或是要別人三催四請，多半沒有誠意。至於身體語言，要是他是真誠道歉，他會與人有強烈的眼神接觸，身體也會傾前，因為他希望盡快得到對方的回應；而望着地板與偷笑都是「假道歉」的表現。另外，我們平日時時看到公眾人物道歉，他們大多淚流滿面、七情上面，雖然我們不能肯定他們是否真的如此感情豐富，但報道卻指出，「戲劇」效果愈是強烈，那便愈有可能是在演戲。他們大多會裝作謙虛，如低頭或流淚，來加深悲傷與後悔的感覺。

憑以上「小貼士」，你也能粗略地分辨出身邊的他／她道歉，是真誠嗎？

Sources：Psychology Today, BBC