12星座｜4大單身記錄保持者　雙魚一係戀愛腦一係摒棄七情六慾？

一個人可以不快樂，但一定要有錢！



這些星座表示贊同。

快看除了雙魚座，還有哪些星座一直保持單身不談戀愛！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大一直單身不談戀愛的星座（《石原里美的西班牙之旅》綜藝照；01製圖）

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1. 摩羯座｜山羊座

如果一段深情付出過的感情未能開花結果，摩羯便會進入漫長的冰封期。

對親密關係的渴望，隱藏於對失望的防守後，變得愛無能。不相信有人會無條件愛自己，也不相信自己還能再次勇敢和赤誠。唯有確定無疑的收益、成功，能讓他肯認自己，就算失去全世界也OK。

2. 白羊座｜牡羊座

荷爾蒙期的白羊，是純血戀愛腦，一旦過了那個階段，愛情只會影響他拔刀的速度。

可以把性和愛分開，生理需求要滿足，但情緒價值通過運動、工作、娛樂等也能獲得，經營感情成本太高，沒那個耐性。過去他慕強，現在還是慕強，但因為自己越來越強，能入眼的沒多少了。

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3. 水瓶座

友人在水瓶心中的分量，甚至重於家人，愛人則是一個錦上添花。不過要説最愛，還是他自己，一個人玩樂在其中。

多一個人，反而可能體驗到邊界的喪失，充滿矛盾。他是水仙不假，愛孤芳自賞，生命動力投注於自我提升，相信自我的完整性，而不期待另一人的拯救。

4. 雙魚座

別吃驚，雙魚物種差異性極大的。常被作為代表的一類不能缺愛，沒有空窗期，無縫銜接甚至多角共存。

但還有另一類，除了人類什麼都愛，頗具神性也可以是魔性，超越了普通的七情六慾，在靈性的世界裏活得暢快。

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