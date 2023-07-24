擇偶｜契合你愛情觀的星座戀人　白羊愛得醉生夢死　金牛必得安穩

遇到了很多人，都沒能修成正果。每次被人問到分手的理由，都搖搖頭說「不合適」。



其實談戀愛能否順利，還是要看雙方有沒有滿足彼此的要求。你該找哪個星座談戀愛呢？就根據科技紫微網的分享，來選出適合你的星座戀人吧！

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想被守護請找巨蟹座

沒有被巨蟹座愛過一次，真的太可惜了。巨蟹座的愛人能力一級棒，他們會打心眼裡對你好，非常願意主動付出。有時候會像個孩子一樣想要黏著你，好像跟你在一起之後就會變得沒有主見，讓你感覺自己充分被需要。

想執迷不悟請找天蠍座

雙雙墜入愛河，忘記周圍的一切。想要這種體驗嗎？找天蠍座談戀愛就對了！天蠍座對喜歡的人都愛得很用力，一心一意的投入這段感情，讓人很有參與感，彷彿以前談的戀愛都是假的。

想守護人請找雙魚座

和雙魚座談戀愛是一件既幸福又苦惱的事情。他們需要很多儀式感，喜歡另一半為他們準備出其不意的小驚喜。因為缺乏安全感，常常覺得你不夠愛他，因此會引導你付出更多，而人總是會對自己付出越多的人越用心。在不知不覺中，你會變得溫柔起來，愛人的能力也逐步揚升……

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想天翻地覆請找白羊座

如果你過往的戀愛不溫不火，渴望體驗天翻地覆的快節奏戀愛，白羊座絕對是你的首選。只要感覺到位了，談戀愛簡直就跟雙倍速播放一樣。天天見面、天天煲電話粥，火熱到不行。雖然不走細水長流的路線，但是只要燃起愛苗，天雷勾動地火，瞬間就能散發無限熱情。

想及時行樂請找人馬座

一想到結婚就頭大？人生苦短，只想談個甜甜的戀愛？人馬當然是你的不二之選。射手座的愛情都有點及時行樂的味道，想愛就愛，沒有什麼合不合適，只有開不開心最重要，至於未來會如何發展，就順其自然吧。

想被寵愛請找獅子座

雖然獅子座總是看起來一副很霸道的樣子，但這就是他們寵愛一個人的方式，何況確實有很多人都吃霸道總裁這一套呢！責任感爆棚的獅子座，總想著要為這段感情多做些什麼，希望自己能夠成為對方的依靠。

想隨時有新鮮感請找雙子座

是不是兩個人在一起久了，喪失新鮮感後，激情就不再了呢？最有效的辦法就是不斷再次愛上彼此。在十二星座裡，雙子座的這種能力一定是最突出的。雙子太多面了，他們總是能展示不同面的自己，並敏銳地發現多面的你。想要新鮮感不斷的同學，請選雙子座！

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想提高生活品質請找天秤座

天秤座對藝術和美學的熱愛，讓他們的生活看起來非常文藝，你會發現平淡的生活頓時浪漫了起來。他們把家裡收拾得乾淨整潔、把自己打理得大方得體。週末打卡各種好玩的地方，閒暇之餘體驗琴棋書畫等各種文娛活動。跟這樣的秤子談戀愛，你的生活品質當然也會同步提升。

想尋覓靈魂伴侶請找水瓶座

或許只有精神境界高的人才能駕馭得了水瓶座，因為水瓶座就是虛無縹緲、神仙一般的存在。戀愛中的水瓶座總是給人一種莫名其妙的感覺，他們不太會被什麼婚姻或責任之類的社會意義羈絆住，注重的是精神上的神交。如果你也是個天馬星空的思想家，渴望有個懂你的靈魂伴侶，水瓶在等你哦～～

想順利結婚請找金牛座

談戀愛太麻煩只想趕快結婚？趕快看這邊！沒有比金牛座更適合結婚的了。金牛座很保守，沒什麼心情玩戀愛遊戲，談戀愛都是看好了會有結果才撩下去的，甚至有一部分金牛若是沒有準備好要結婚，就不願意開始一段戀情。因為不會結果的花，不如不種下。

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想要安全感請找處女座

處女座哪一點最迷人呢？大概就是可靠沒錯了！跟處女座談戀愛，你會很省心。一起出去玩，他們會全面考慮打理；在一起生活，也能照顧你的飲食起居。雖然他們常常會絮絮叨叨，但其實這跟老媽總是提醒你穿暖一點一樣溫暖。

想一起進步請找山羊座

跟山羊座談戀愛很容易一腳踩進老夫老妻的模式。他們不會準備太多的驚喜和浪漫，因為大多數摩羯座都很現實，他們需要的是一個可以相互扶持的人。他們對未來有明確的規劃，也會把你放進他們未來的規劃裡。如果你喜歡穩定的戀愛關係，喜歡與另一半共同成長，那摩羯座一定是你談戀愛的首選。

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