愛情｜開不了口讓她知道？明明已愛到入心入肺還不表白的4大星座

常言道「愛在心口難開」，就連周董也唱過《開不了口》，可見有一些人，明明心裏愛得不行，但就是不會主動踏出那一步。



今天就來盤點一下，有類似特徵的星座。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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處女座

處女座骨子裏都有一股傲氣，但遇到感情問題，這股傲氣就會變成「傲嬌」。處女座會考慮很多情況，但這些考慮全部變成了他們行動時的束縛，結果就變成一種超乎常理的克制。在外人看來，處女好像在擺高姿態，在吊對方的胃口，但其實處女座只是一時傲嬌和想得太多而已。

天秤座

常說天秤猶豫，其實猶豫，是因為太在乎。天秤的朋友們，在感情中之所以一直被動不敢向前，是因為天秤內心非常缺乏安全感。他們很害怕打破當前的平衡，更害怕自己行差踏錯回不了頭。其實天秤們內心都有一個卑微的自我，他們在等待信號，如果成功的信號不夠多或不夠明顯，他們都不會輕易主動。

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山羊座（摩羯座）

可能其他星座是因為害羞、自尊等原因不敢捅破曖昧的窗戶紙，但摩羯的情況則複雜很多。一方面，摩羯是一個對情感非常不敏感的星座，很多時候他們自己都沒發覺自己喜歡上某人，等失去了才知道後悔。另一方面，哪怕喜歡上了，也不一定能瀟灑地展示自己的內心，尤其是物質條件一般的摩羯們。

獅子座

本來，獅子們喜歡上一個人之後也很想把握主動權，但如果告白失敗的話……那……那多沒面子呀！對獅子來說，主動告白彷彿是「貓咪主動躺倒讓對方摸自己肚皮」，不僅要跨過那一道名為羞恥心的門檻，還要戰勝獅子們本就強大的自尊心。所以很多獅子要麼渾身解數吸引對方告白，要麼讓關係曖昧得不行，直至這張窗戶紙自然溶解。

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如此可見，捅破愛情的窗戶紙，也不是那麼容易的事情。能捅破的是因為真的不想失去這份愛，但還不捅破就會有各種各樣的理由。不過，還是希望看到這裏的朋友能更主動一點，別讓好對象溜走了。

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