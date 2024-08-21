5個女生必學搭訕技巧　搭訕絕非男性專利　別因害羞錯過真命天子

身處於21世紀開明的社會風氣裡，戀愛主動權不再僅僅屬於男性，女性也可以大膽、自信地追求屬於自己的幸福，甚至是主動創造美好的姻緣。



可能許多女生都有過在街上看見自己「理想天菜」的經驗，但往往很少女生會主動上前搭話，讓一段本來有機會「萌芽」的姻緣，在還未埋下那顆「感情種子」前就直接隨風消逝。這樣多可惜啊，你說是吧？有鑑於此，小編特地為害羞的你整理了「5個實用搭訕技巧」，讓你未來在街上、咖啡館或公園遇到心儀的「理想型」時，不再遲疑猶豫或裹足不前，這些方式將能幫助你自然地開展話題，讓可遇不可求的好姻緣（或好臉蛋）不再從眼前白白溜過！

自信女孩的主動出擊術，5大搭訕技巧公開，勇敢抓住屬於你的好姻緣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個女生搭訕技巧（《現正分手中》劇照；01製圖）

+ 15

1. 友善的眼神對視

眼神交流是建立初步聯繫的關鍵。當你在路上看見有興趣的對象時，不妨可以在不小心對視時，以眼神示意，傳達出你的好感。輕輕一笑或友善的眼神，都能讓對方感受到你的善意，若對方也回以微笑或點頭，那就是非常好的開始。

但謹記保持自然，避免過度傾略性地直盯（那會顯得像花癡或跟蹤狂），讓眼神交流顯得自然輕鬆且毫不刻意。記得，微笑也是很好的助力，一個真誠的微笑能有效地打破兩人之間陌生的尷尬氛圍，並增強彼此的好感印象。

2. 自然不刻意的開場話題

開場話題應該輕鬆自然，避免讓對方感到壓力。你可以利用周圍的環境或對方的特點，找到合適的話題切入點，這樣可以讓對方感覺到你是自然而然地開啟對話，而不是刻意搭訕。舉例來說，你可以利用環境特點來開啟話題，假設是在咖啡店的話，你可以假裝自己初次到訪，詢問對方是否有特別推薦的品項，或是說：「你那杯看起來很好喝，請問你點什麼？」讓話題得以順利開啟。

另外，你也能藉由簡單而真誠的讚美來達到與對方展開對話的目的，譬如他的包包、服裝或配件很時髦，你便可以詢問對方是在哪裡購入，順便稱讚其時尚品味，這樣的開場既不刻意又能讓對方感到心情愉快，畢竟有誰不喜歡被稱讚及肯定呢？

3. 落落大方的態度

自信是最具吸引力的特質之一。在搭訕時，保持落落大方的態度，展示出你的自信與魅力。搭話時主題明確、簡潔明瞭，並表現出友善及好感，這會讓對方感受到你的誠意和自信。你可以用前面的方式開啟對話，聊到不錯的時機時，就能接著簡單介紹自己， 像是：「對了，我叫ＯＯＯ，你呢？」但請記得要放鬆心態、切勿過於激進，不然很可能會讓對方覺得你是個「怪女孩」而產生負面印象。

搭話前先建立好健康心態，不要抱持著「一定要和對方變成情人」這種心情搭話，而是以「交個新朋友也不錯」的心態去對話，才不會顯得過於緊張及不自然。總之，「深呼吸、吐氣」在任何情況下都適用，這能讓你放鬆下來並避免因過度緊張而產生的生硬表現。

同場加映：為何他總是忽冷忽熱？6點看對方喜歡你的程度 曖昧也能雙向奔赴（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

4. 不造作的幽默感

幽默感是拉近距離的有力武器，在對話中加入適度的「幽默」，可以讓氣氛變得輕鬆愉快，減少對方的壓力及戒心。輕鬆且愉快的談話不僅能讓對方感到心情愉悅，還能展現你的個人魅力。當然也不是要你一搭話就講些奇怪的冷笑話，這只會使對方覺得你好像「怪怪的」，幽默感應該是在對談過程中自然而然展現出來的特質，而非刻意鋪成的一段對話。

舉例來說，若我們延續剛剛在咖啡店的情境，你就可以在等待咖啡的空檔時與對方閒聊：「看來我們都在等著這杯咖啡救命，星期一早上沒有咖啡真的醒不來！」讓對方覺得你是個大方且有趣的女孩。或者你也能適度地自嘲，展現出與外表不同的反差感及親和力，讓對方感受到真誠可愛的一面，這些都能替初次見面的兩個「陌生人」拉近距離。

5. 有技巧的交換聯繫方式

當對話進展順利時，不妨大方地提出交換聯繫方式，這是表現你對進一步交流有興趣的最佳方法，也是唯一能讓你不與之錯過的方式。無論是電話號碼、社群媒體帳號、通訊軟體等，都能為未來的聯繫打下基礎。

但請記得這一切必須得要「自然」，你或許可以藉由剛剛聊過的話題或他正在做的事情當成切入點，假設他拿出手機拍了店舖環境或咖啡，你就可以說：「你有在玩攝影嗎？你的構圖看起來很專業！」接著就可以挖苦自己很不會拍照，然後順勢詢問對方的拍照技巧，並留下聯繫方式。

倘若你感覺到對方對於交換聯繫方式有所顧慮，也不要咄咄逼人，你可以給出其他以退為進的被動選項，例如：主動拿出手機分享你在IG或其他社群平台上所發佈的照片，並告訴對方這是你的IG，如果他願意教你拍照技巧（或其他任何藉口），要不要互相成為朋友？你只是提供一個選項，加的主動權在他身上，以這樣的方式進攻會讓對方放下戒心，也不會顯得你的目的性過於明顯。

同場加映：直擊男生心臟！女生10個動作引爆致命吸引力 1招好感度直線飆升（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

總之，主動出擊不再只是男性特權，女性也可以自在且自信地追求自己的幸福。通過以上5個簡單實用的搭訕技巧，你可以在遇到心儀對象時得體大方地展開話題，再也不會錯過美好姻緣。記住，好姻緣要由自己創造，如果總是懼怕或不夠勇敢，那就算「月老爺爺」把好男人送到你面前，你依然不敢踏出第一步，最後也僅是在錯過的扼腕中懊悔。YOLO！You Only Live Once！記住人生只活一次，絕對不要讓自己有機會後悔。

延伸閱讀：

聊天方式總是一成不變？教你 5 個「曖昧偏門話題」：不問興趣嗜好改聊「這個」，用聊天深入了解他的心！

討喜地出糗反而讓人更好親近！約會善用「出醜效應」的 4 個小訣竅，一秒拉近曖昧距離！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】