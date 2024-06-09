為何他總是忽冷忽熱？6點看對方喜歡你的程度　曖昧也能雙向奔赴

曖昧總讓人受盡委屈嗎？其實不然！曖昧也可以是「雙向奔赴」的，而且這種狀態的曖昧最美、最令人怦然心動。但也確實，要遇到彼此都「看對盤」的對象實屬不易，最常見的情況大概都是：一方已經上頭、另一方可有可無。



想知道為何你的「曖昧情」最後總是走不到「愛情」這一步，而演變成對方「忽冷忽熱」的互動模式嗎？原因其實很簡單，那就是你的對象還有其他條線同時進行，或是根本就沒那麼喜歡你。這樣聽起來有點抽象是嗎？沒關係，因為其實可以從「6個明顯的徵兆」進行觀察，讓你更有依據地判斷：「現在這個對象到底喜不喜歡我？」，快點一起來看看！

曖昧對象是否喜歡你的「6個明顯徵兆」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 回覆訊息的速度及頻率

現代人離不開便利的科技產品，功能齊全的智慧型手機更是從不離身。從一個人回覆訊息的速度及頻率，其實就能很明顯觀察出對方是否對自己有興趣。

當然每個人都有自己的人生要忙，並不是說「秒讀秒回」才代表喜歡或有好感，只不過一個人再忙也不可能忙到完全沒時間用手機，上班時間回很慢可以理解，但如果對方連下班後還是久久才回你一句話，甚至是隔個一兩天才回覆，然後這中間都有在發限動、發貼文，那就請你不要再自欺欺人，對方肯定沒有把你放在心上。

2. 訊息語氣、內容與質量

除了回覆訊息的速度及頻率外，回覆訊息的語氣、內容與質量也很重要！舉例來說，你可以觀察對方是否會主動開話題、讓話題延續，或是主動詢問關於你的任何問題。如果一個人對你有興趣，那他勢必會想要跟你有更多話可以聊，即便聊天的內容僅是沒有意義的閒聊或日常瑣事的分享，他也會想盡辦法讓話題不要斷，甚至會不斷對你提出問題。這樣的表現絕對是因為對你感到「好奇」，而好奇是每段愛情萌芽的開端，從這點就能有效地判斷對方是否對你有好感。

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3. 主動要求講電話、視訊

雖然說現在有很多「社恐人」並不喜歡講電話及視訊，但其實對於自己有興趣或喜歡的對象，比起冷冰冰的訊息，本能上還是會偏好與對方通話。畢竟，誰都想要趁著「煲電話粥」的漫漫時光，與對方培養出更進一步的感情。所以一個人是否曾主動要求與你講電話或視訊，那有很大程度關聯到他夠不夠喜歡你。

小編有個男性朋友是個徹底的「I型人」（屬「16型人格測驗」中的內向傾向），平時不喜歡和家人朋友講電話，有事都會用傳訊息的方式溝通，但當他遇到喜歡的女生時，還是忍不住想要打電話給對方。看吧！喜不喜歡一個人其實是很明顯的，從這點就能判斷對方是否有想要與你「更親近」的想法。

4. 是否記得你說過的事情

在相處與聊天的過程中，雙方肯定是談天說地、天南地北都能拿出來聊。如果你們已經聊了一段時日，那你可以觀察看看，對方是否記得你曾經說過的事？假設他記得這些你不經意提及的小事，例如：喜歡吃的食物、討厭的行為、感興趣的電影等，那代表他對你肯定有一定程度的好感；若是他不只記得這些小事，甚至還對你有所表示（例如：特地買某間你喜歡的食物給你），那這個人「八九不離十」就是喜歡你，你可以繼續安心地享受這段「確定關係前」最幸福的曖昧時光。

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5. 是否曾主動約你出去

想知道對方喜歡你的程度有多少，那除了以上提到的4點都有好好做到外，還可以再多觀察這一點，那就是對方是否曾主動約你出去。如果對方有主動開口邀約，那也不要開心得太早，還得看對方「約的頻率」及「約的地點」，這也非常、非常、超級無敵霹靂重要！

因為若對方很偶爾才約你出去一次，那代表他還在觀察，或是對你的感覺還沒有那麼強烈；而如果對方經常約你，但約的地點越來越「安靜」，不是很偏僻就是人煙稀少，甚至可能都是約在兩人單獨的「室內空間」，這也有點不妙，那代表他可能只想跟你「做愛」而非「談戀愛」。

6. 見面時的態度與表現

若你們聊得很愉快、感覺也很合拍，對方也經常約你出去，而且約的地方都很正常、不奇怪，那恭喜你，這個人對你的喜歡程度至少有70%以上！

閱讀至此你就夠開心了嗎？先別急，任何事情都有個「但書」，在還沒蓋棺定論前皆有「跑票」的可能性。所以，此時你可以觀察對方與你見面時的態度與表現，如果他與你聊天時有很多眼神接觸、說話時會主動開話題、偶爾還會做出些微試探性卻「不過度侵犯」的肢體接觸，那這個人絕對喜歡你！

他還沒告白的原因大概是，他還在享受這份「雙向奔赴」的曖昧氛圍，不想太快戳破眼前的粉紅泡泡，想讓曖昧的怦然延續久一點；但也不排除對方是「海王」的可能性，所以此時請多留心，看他是否有在「管理魚塘」。

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