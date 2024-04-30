直擊男生心臟！女生10個動作引爆致命吸引力　1招好感度直線飆升

許多女生應該都有過暗戀的異性就在眼前，卻不知道該如何吸引其目光的經驗吧？



對此，Youtuber「77老大」也特地整理出，女生具有「超致命吸引力的10個瞬間」，讓還在為情所困的女孩們，一秒擄獲他的心！

超致命吸引力的10個瞬間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 運動完喘氣時

77老大直呼「每個運動完的女生，背後都有個喘不過的男生！」當女生運動完後，雙頰因體溫升高而呈現微紅，和衣服胸前被汗水浸溼一片的模樣，居然有讓任何雄性動物都難以抵抗的魅力！

2. 跟寵物小孩玩

77老大表示，當女生與寵物、小孩對話或玩樂時，不自覺會將音量放小，甚至忍不住發出娃娃音的模樣，看在男性眼中，不僅渾身散發母性光輝，更不會有任何做作之意，尤其是本身為精明能幹的女生，若是做出此舉動，絕對會給人來一記心臟爆擊！

3. 專注的神情

77老大表示，當一個女生專心投入工作時，絕對是極魅力於一身的時刻，舉凡是「打鍵盤的側臉」、「托著腮專注看著螢幕」、「會議中上台報告，展現侃侃而談的自信」等行為，都絕對能讓男生的好感度直線飆升！

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4. 微醺迷離的眼神

當女生喝些小酒後，受到酒精的影響，而有的「臉頰微微泛紅」、「眼神逐漸迷離」、「不自覺的傻笑」等模樣，倘若再伴隨著空氣中混雜著香水味與特有的酒氣下，綜合上述舉止，和不經意的觸碰，絕對會讓曖昧氣氛到達最高點！但77老大提醒，力道需要拿捏得宜，一旦出現爛醉、發酒瘋等情況，反而會有反效果！

5. 婉轉的拒絕別人

對於男生來說，溫柔婉約、乖巧溫順等傳統女性的刻板印象，早已過時且不合如今的社會風氣，相反地，若是女生能適時展現自信，並遵從自己的意志，不將就、不妥協且婉轉的拒絕他人，絕對是令所有男性為之風迷的魅力之一！

6. 女生香香時

77老大表示，人體五官中，最能刺激賀爾蒙的感官便是嗅覺，所以在聞到女生散發香氣的瞬間，會使男性分泌出如同激素一般的「血管加壓素」，導致其剛強的心理轉為柔軟，因此建議女生多去選擇適合自己的香水或乳液，並隨著不同場合噴灑適宜的香氣，提升自身氣質！

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7. 換新的造型

77老大表示，女生需要不時改變風格，所以建議女生能根據不同場合改變穿著、妝感、髮色，也能多加嘗試如運動、文青、性感等多種風格，也許男生無法精準判斷差異，但絕對能感覺到「今天的你有點不一樣！」

8. 笑容

77老大表示，根據統計笑容能夠拉高顏值約20％，也就是說當長相不具備優勢時，一旦學會如何微笑，就能輕鬆提升自身魅力！

9. 小迷糊

77老大表示，女生的小迷糊通常能一次滿足男生的2個願望；心理層面上，該舉動會讓人產生保護慾，滿足一種大男人心態；視覺上，羞澀的眨眼、吐舌便有著楚楚可憐的模樣，會讓男生感到一陣酥麻。

10. 對事情有主見

77老大表示，當女生時常優柔寡斷，總要男生替自己決定事情，也許偶一為之無傷大雅，但若是過於頻繁，反而會令人厭煩，反之，若女生在面對目標時，展現出果斷的行動力，絕對就是女生最美的瞬間！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：愛情長跑的關鍵？交往10年的她揭「必嫁、必交往」3大特質：別再說外表不重要！】