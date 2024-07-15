唔止綠茶婊？還有8種「茶類婊」　龍井婊裝兄弟　咖啡婊城府深

自古以來渣男很多，但其實渣女也無所不在，除了我們常常用來形容的「綠茶婊」，其實還有這 8 種茶類代「婊」，而且每個都心懷鬼胎，沒有一點程度是無法看破她們手腳的！



在這裡幫你揭開她們的真面目，從這些特質看出一些蛛絲馬跡，了解夠深入才能防範未然啊！

除了綠茶婊，揭開另外8種「茶類婊」不為人知的真面目（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭開9種茶類婊真面目（《夫妻的世界》劇照；01製圖）

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1. 綠茶婊

茶類最經典代表，不僅很會塑造楚楚可憐的形象，撒嬌功力還一流，假裝自己這個也不懂、那個也不會，以激起男生的保護慾，而在求助的同時也會不斷誇獎對方，讓對方覺得自己有被需要和被崇拜的感覺。

2. 普洱婊

通常在學生時期是個乖寶寶，長相清純看起來傻呼呼的樣子，但出了社會開始利用性別優勢在職場上佔便宜，相信普洱們都被同事恨得牙癢癢！

3. 菊花婊

天生就是個社交高手，能快速和周遭的人打成一片，想要什麼也會不擇手段去爭取！表面看起來跟妳很好，但就算是閨蜜的男友也毫不避諱，因此女生們要好好提防！

4. 紅茶婊

平常看似清新單純，朋友都以為她是鄰家女孩，私下的打扮卻濃妝艷抹，穿着也刻意裸露，其實骨子裡是個玩家卻不願表現最真實的自己給所有人看。

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5. 奶茶婊

和綠茶有些雷同之處，長相甜美可愛，說話輕聲細語，總給人一種想要呵護的感覺，但她從來不會給你明確答案，只想一直沈浸在曖昧關係中，利用所有人對她的好。這類女生就像奶茶一樣容易上癮，明知道不健康卻還是忍不住一直想喝！

6. 咖啡婊

打扮知性有氣質，看起來充滿智慧其實城府很深，隨時隨地在盤算身邊有錢有勢的男人，想盡辦法接近他們。就像咖啡香氣十足，喝下去才知道其中的苦澀。

7. 龍井婊

外表看似大剌剌、不計形象的她們，總和一群男生混在一起當兄弟，卻在喝酒、日常打鬧時故意產生很多肢體接觸，連男生都無法輕易察覺，落得女友們吃醋好像很小心眼。

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8. 茶水婊

喜歡在背後說別人壞話，就像辦公室茶水間的閒言閒語，但把八卦聊完後卻裝沒事，依舊與對方熱絡來往，表裡不一的樣子讓旁人看得霧煞煞。

9. 農夫山泉婊

像水一樣無色無味也無形，裝到什麼瓶子裡就是什麼樣子，表示她們可以依照對象的不同，而改變自己的招數，也就是上述 8 種茶類的集合，也是最難以應付的大魔王！

Dappei 結語：

整篇直接印下來當傳單發，看能不能杜絕這些有毒的茶！男生們也要擦亮眼睛，來得及就把自己打醒，不要越陷越深就一發不可收拾啦！



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沒有同性朋友、愛說自己大剌剌！5 大「渣女」特質盤點，女生的心機果然只有女生會懂啊！

原文：除了綠茶婊，這 9 大「茶類婊」也超危險，奶茶婊易上癮、龍井婊裝兄弟，暈船仔別再執迷不悟！

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