重友輕色對伴侶脾氣更暴躁？揭秘5大星座對朋友比對情人更有耐心

朋友好過情人！差別待遇真的不行！



每個人其實都有多種面向，和不同的對象相處時，會表現出不同的性格，像有些人對待朋友很寬容，友善又體貼，但對親密的另一半，卻容易產生不耐煩、爆發情緒。台灣清水孟國際塔羅小孟老師特別點出5個星座，對朋友超好，但對情人卻容易沒耐心的TOP5星座，來看看你自己或另一半的星座有沒有上榜了！

情人不及朋友？差別待遇大公開對，對朋友千依百順但對情另一半差的星座TOP 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

對朋友比對伴侶更好星座TOP 5（IG@tvn_drama；01製圖）

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5. 巨蟹座

巨蟹座的人非常關注家庭和朋友的福利，在朋友面前會非常友好和熱情，對朋友的關心和體貼，往往表現也會非常突出，願意為朋友付出很多。他們很善於理解別人的需求和感受，能夠提供適切的幫助和關懷，因此在朋友之間能夠建立穩固的友誼。

但在戀愛關係時，巨蟹座對愛情會非常認真，且有著很高的期望值。他們也比較害怕受到傷害和被拒絕，所以當他們感到失望或不滿意時，容易情緒化，會表現出情緒上的爆發和脾氣。特別是在感情受挫時，可能會變得敏感和易怒。

4. 雙魚座

雙魚座是個非常敏感和感性的星座，希望能夠幫助他人，對於朋友，總是會盡力照顧他們的需求並且給予他們支援和關懷。而且雙魚座擅長聆聽他人的故事和困難，並且會盡力提供解決方案和安慰。

但對自己的另一半，雙魚座的愛情觀非常浪漫，非常在意感情的連結和共鳴，當他們感到不被接納或沒有得到回應時，會感到非常失望和受傷。特別當他們感到被忽視或不被理解時，他們可能會表現出情緒上的爆發和脾氣。

3. 天秤座

天秤座很會照顧朋友和家人，善於交際，擅長平衡人際關係，所以天秤座的人與朋友相處時，通常表現得非常友善和體貼，並且總是願意傾聽和理解對方的想法和感受。

但是在對待另一半時，天秤座就會很注重平衡和公正，追求平衡的傾向，甚至對伴侶的要求會顯得相對苛刻，因為天秤座希望得到完美的戀愛，包括完美的伴侶和完美的關係。而這種追求完美的傾向可能會導致他們對伴侶的要求相對較高，並且容易忽略自己的感受和需求，從而引發情緒問題。

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2. 人馬座｜射手座

人馬座充滿了熱情、活力和冒險精神，也非常善於與人相處，總是能夠給朋友帶來歡樂和快樂的時刻，他們很喜歡和朋友在一起，因此在朋友中間通常表現得非常友善和熱情，也十分關心朋友的需要和感受。

但人馬座對於另一半的要求會比較高，對彼此的私人空間和自由野可能會表現得比較敏感和挑剔。有時容易情緒化，當感到受到傷害或不滿時，就會直接表達出來，呈現出脾氣壞的一面，這可能會給另一半帶來壓力和不適感。

1. 白羊座｜牡羊座

拿下對朋友好，但對情人卻差的冠軍星座是白羊！小孟老師點出，白羊座的人性格通常都比較直率，個性容易衝動，喜歡追求刺激和冒險，喜歡做自己喜歡做的事情。在朋友群裡，白羊座的人通常會表現出極大的關心和照顧，不斷地為朋友提供幫助和支持，讓朋友感到被重視和珍惜。

在戀愛關係中，白羊座的表現則會比較自我中心，常常把自己放在第一位。通常會希望伴侶能夠迎合自己的想法和需要。如果伴侶無法滿足要求，或者表現出一些讓他們不滿意的行為，可能就會顯得情緒化和脾氣壞。

以上僅供大家參考啦！越親密的關係，越容易表現出不耐煩，這樣再牢固的關係，也很容易會變質，還是需要好好的溝通，長久下來才能維持健康的關係喔！

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