懷疑男友不忠？男人8大出軌劈腿徵兆　傾計心不在焉肯定有蹊蹺

所有沉浮情海的飲食男女，最擔心的就是感情中的不忠行為，雖然說信任是維繫感情的基石，但當許多值得懷疑的跡象開始浮現時，原本堅若磐石的信任也可能因此動搖。



當一段兩性關係中出現了一些顯而易見的徵兆時，很可能代表著這段感情中的某一方正在出軌，或是正在準備出軌的路上。有鑑於此，以下小編列舉了男人外遇劈腿的8大徵兆，將幫助戀愛中迷惘的「當局者」提早發現問題，並且及時應對。

識破感情危機，剖析男人劈腿出軌8大徵兆，若你的伴侶有這些舉動就需要注意了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

渣男出軌有第三者8大行為特徵（《我們之間沒有的》劇照；01製圖）

+ 20

1. 開始注重外表

一個男人若突然開始比平常更加注重外表，這可能是一個值得留意的徵兆。通常，男人在進入穩定關係後，對外表的關注會減少，但若某天他忽然開始精心挑選衣服、換新髮型、頻繁使用香水或是開始健身，這可能顯示他正試圖吸引別人的注意，而這個「別人」有很大機會不是他的現任伴侶。

2. 手機螢幕總是面朝下

手機如今已經是生活中不可或缺的一部分，但若你的伴侶開始刻意將手機螢幕面朝下放置，這可能代表他有意隱藏某些訊息。當一個人開始擔心訊息或通知被另一半看到時，表示他一定有某些事情正在隱瞞且不想被人發現。習慣將手機螢幕朝下放置的行為，雖然僅是非常微小的舉動，但背後卻可能隱藏著很嚴重的真相——不是在跟別人曖昧，就是更可怕的秘密。

3. 去哪都隨身攜帶手機

同樣地，如果男人開始變得對手機過度依賴，無論去哪都一定要帶著手機、24小時手機不離身，甚至連去洗手間也不例外，那這可能是個很大的警示。會這樣做只有兩個原因，一來是他擔心錯過來自「小三」的訊息，二來是害怕被伴侶突襲檢查手機。這種行為不僅顯示他對某些「對話內容」過於警覺，也代表他正試圖將外遇的痕跡徹底隱藏起來。

4. 個人花費突然增加

另一個常見的跡象是個人開銷的突然增加，若伴侶的信用卡帳單或支出明細突然變多，卻沒有合理的解釋，這可能是因為他經常花錢在另一個人身上。精緻餐廳、禮物或旅遊花費等，都是外遇中經常出現的開銷，而這些不尋常的開支，往往會悄然出現在不被伴侶知曉的消費記錄中。

同場加映：情侶出現「這幾點」可能是分手先兆？網友舉例：當報備成例行公事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

5. 經常止不住地微笑

當男人與第三者發展新的戀情時，往往會處於一種情緒高漲的狀態，這會表現在他不自覺的微笑上。若你的伴侶開始出現一些平常不曾看過的情緒起伏，像是經常無緣無故微笑、心情異常愉快，甚至口中哼著小曲等，那有很大的可能是因為：他正沉浸在外遇所帶來的新鮮感與刺激感。如果你的伴侶以往不是這樣的人，那這種突兀的情緒表現，將是非常大的警示信號。

6. 對話常心不在焉

外遇者通常會分心，這會反映在日常的對話中。當伴侶在交談時心不在焉、注意力不集中，這或許代表他正專注於與另一個人的互動或想著其他事情。若你的伴侶開始對共同的話題興趣減少、回應敷衍，這可能意味著他在心裡已經有了新的寄託。

7. 重要節日總要出差加班

若男人開始在重要節日頻繁出差或加班，這有很大的機會是因為，他想利用這段時間陪伴新認識的對象。外遇者常會藉由工作之名，避開應該與伴侶共度的時光，並將時間花在外遇對象身上。當這樣的情況一再發生，很可能是他早就將精力轉向另一段感情，且毫不在意你是否也需要同樣的浪漫及「儀式感」。

8. 排斥親密接觸

最後，當男人對伴侶的親密接觸開始顯得冷漠，甚至刻意迴避，這可能是他在感情上疏遠的信號。外遇常會造成伴侶間情感與肉體上的疏離，因為他可能將熱情投向另一個人，對原有的關係逐漸失去興趣。因此，如果你的另一半在身體及情感上都出現明顯的疏離感，甚至不願回應你的「求歡」，那這絕對是一個不容忽視的信號，代表他可能在外面已經「吃飽了」。

外遇的跡象是隱晦的，但隨著時間推移，這些徵兆往往會變得更加明顯。雖然上述的8個徵兆不一定是每個男人外遇的必然表現，但若這些行為頻繁出現，就有必要對當前的感情多留點心眼。話雖如此，健康的感情還是需要建立在信任的基礎上，若伴侶只是偶爾做出以上行為，請無須過度疑神疑鬼，多花點時間觀察再下定論也不遲。

同場加映：渣男5大行為特徵 教你識破自私男真面目 找到愛情中的Mr.Right（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

劈腿渣男總是學不乖！「魚與熊掌都想兼得」的男人都有這6種特質，遇到請快逃

總是懷疑另一半劈腿偷吃？5個「戀愛妄想症」會有的症狀，你也淪陷了嗎？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】