【契哥契妹】備胎定知己？會把第一位留給伴侶的才是Mr. Right

「只是乾妹妹，剛認識的乾妹妹，妳以前還不是我的乾妹妹。也許很多餘，但我最愛是妳，請妳要相信……」聽到張震嶽這首《乾妹妹》，相信很多女人都會莫名火冒三丈。男朋友的乾妹妹是天底下最難搞的人物，女朋友的乾哥哥也是男生恨不得想讓他消失的勁敵。對於另一半的乾兄弟姐妹，我們到底是要拼生死還是共存亡呢？

早前網絡上流行「藍閨蜜」的新詞彙。 「藍」取諧音「男」，通指女生身邊如閨蜜般的異性好友。（Faceook@黃翠如 Priscilla Wong）

人難免有幾個關係較好的異性朋友，單身的時候倒也沒什麼問題，但談起戀愛之後這些人就變成了另一半的眼中釘，而自己看另外一半的乾哥哥或乾妹妹也是別有一番「醋味」。古代男人稱女性好友為紅顏知己，而現在則有人稱之為「乾妹妹」。網絡有句話寫道：追不到的女生就叫乾妹妹。然而早前網絡上流行「藍閨蜜」的新詞彙。 「藍」取諧音「男」，通指女生身邊如閨蜜般的異性好友，也有句狠話說：這一群藍閨蜜要麼是同性戀，要麼是工具人。

註冊心理諮商及輔導師林道勇形容，「所謂的『乾哥哥/藍閨蜜』或是『乾妹妹/紅顏知己』的關係可以說是友達以上，戀人未滿。」至於為何男人要有「乾妹妹」，女人要有「乾哥哥」恰好跟生理與心理需求有關。先說男人為何要有「紅顏」，林道勇認為部分的男人有乾妹妹後，就表示自己除了可以享受另一半的親近之外，還可享有另一個人對自己的關心，這大大地滿足了男人的虛榮感。 「很多時候男人擁有『乾妹妹』可說是一種精神上的滿足，這種情感是遊走於親情、愛情和友情邊界的第四種感情。」

註冊心理諮商及輔導師林道勇形容，「所謂的『乾哥哥/藍閨蜜』或是『乾妹妹/紅顏知己』的關係可以說是友達以上，戀人未滿。」（馬來西亞東方網）

是密友，或是備胎

不過林道勇也強調有些男人其實單純只是有一個可以傾聽和給觀點的女性朋友，「以男人的角度來看，一旦女人成為另一半時就會有獨占性，看待事情也會因為陷入局中而無法客觀思考。而『乾妹妹』卻能在男人遇到感情瓶頸時以客觀的角度與男人交流，男人也較容易接受對方的觀點。」

那女人為何要有「藍閨蜜」呢？林道勇也分享了自己的兩個觀點，「其實女生有『乾哥哥』有很多種原因，總結兩大因素：第一就是女人需要一個傾聽的對象。乾哥哥或許具備了男朋友沒有的細膩和包容，但他又有男人的思維模式，因此女人多數傾向和乾哥哥訴苦。乾哥哥以局外人的身份去剖析感情的事，比起在感情裡的男女看盲點還要客觀，通常乾哥哥說的話也較有力。」

如果那女生有了另一半卻還有一大堆關係很模糊的『藍閨蜜』，很大的可能就是這些備胎不方便被擺上檯面，打著『乾哥哥』的名號繼續關係。（GettyImages）

然而所謂「一種米養百種人」，當然有些女人並不是那樣想的。林道勇表示「第二個要找『乾哥哥』的女生也有可能是要找備胎或是工具人。不得不去承認有些女人就是喜歡和很多男生搞曖昧來證明自己的魅力。如果那女生有了另一半卻還有一大堆關係很模糊的『藍閨蜜』，很大的可能就是這些備胎不方便被擺上檯面，打著『乾哥哥』的名號繼續關係。」

當然其實看待另一半的異性好友也無需如此悲觀，若另一半有個關係很好的異性朋友，說不定可以拉攏對方成為你的助力；當然若他們的關係相當模糊，也恰好可以讓你看清彼此感情的真偽。

▼▼▼那麼，我們可以如何接受另一半的乾兄妹呢？按圖放大看看吧▼▼▼

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▼▼▼而如果自己有乾兄妹，又如何交代？按圖放大看看吧▼▼▼

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兩性調查局

《東方日報》針對「能否接受另一半的乾哥哥或乾妹妹」這項課題，於面書上開放投票，共有1255人參與。結果顯示，僅有25%的男女能與另一半的乾兄妹保持友好關係，另外75%的人完全不能接受另一半的乾兄妹存在，甚至希望他們消失在眼前。

▼▼今天就來一探究竟，我們到底是要接受另一半的乾兄妹，還是讓另一半在自己與對方中選其一呢？▼▼

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】乾妹妹是虛榮滿足】