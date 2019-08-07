朋友對你嘴賤是為你好？　另類激將法　愈難聽愈是真心為你付出！

大家身邊都有一、兩個特別愛講廢話的朋友，但講廢話只是浪費大家時間，沒有傷害誰，但有一種朋友是嘴巴比較賤的那種，有時候還會無意間傷害到別人。最近有研究指出，嘴賤的朋友可能反而是真心希望你能成功的朋友！一起來看看就是怎麼一回事吧～

大家多少都遇過講話尖酸刻薄的人，或是喜歡批評你朋友吧？他們有時候很討厭，讓人很想撕爛他們的嘴，但同時卻能感受到他們的真心，有時候還是會忍不住與他們親近。最近有研究發現，這種朋友非常值得留在身邊哦！

他們有時候很討厭，讓人很想撕爛他們的嘴，但同時卻能感受到他們的真心（《花邊教主》劇照）

英國普利茅斯大學的研究發現，那些愛嘲諷你的人，有部分並不是單純想串爆你，而是真心在為你考慮你的未來！這是由科學家Belén López-Pérez主導的研究，Belén博士表示：「有時候我們對親近的人說話刻薄，其實是因為內心非常渴望對方成功。」或許這種心理狀態就有如恨鐵不成鋼般的感覺吧？

有時候我們對親近的人說話刻薄，其實是因為內心非常渴望對方成功（《忌日快樂》劇照）

為了這個研究Belén博士找了140受試者，告訴他們要與一個完全陌生的對手玩遊戲，但那個對手其實並不存在。在開始實驗之前，受試者會收到該名對手的基本資訊，上面有感情破碎、內心掙扎痛苦…等的經歷。然後這140人會被分別設定成2種人，第一種人是設身處地想像對手的處境與感受，而另一種受試者必須保持旁觀者的態度。

為了這個研究Belén博士找了140受試者，告訴他們要與一個完全陌生的對手玩遊戲，但那個對手其實並不存在（《生活大爆炸》劇照）

接下來就開始進行遊戲，遊戲有兩個。第一個是第一人稱的射擊遊戲，而第二個是以第三人稱為視角的殭屍類冒險遊戲。接下來準備開始遊戲，受試者可以決定遊戲的音樂和圖片，看他們想要讓對手在什麼情緒下玩遊戲。結果發現，被設定為要設身處地想像對手感受的受試者，會希望對手在玩射擊遊戲時能感受更多的憤怒，而玩殭屍遊戲時，能感受更多的恐懼，這兩種情緒恰恰都能提高對手在遊戲中的表現。

接下來就開始進行遊戲，遊戲有兩個。第一個是第一人稱的射擊遊戲，而第二個是以第三人稱為視角的殭屍類冒險遊戲。（《挑戰者1號》劇照）

結果實驗證明，當人們對你產生同理心時，有時候為了幫你成功會不惜採用讓你難過的方法！這個玩遊戲的實驗完全證明了這件事。射擊遊戲時，受試者選了會引發憤怒的音樂和圖片，想要刺激對手；殭屍遊戲時，又選擇了加深恐懼的音樂和圖片，這些選擇都加強了負面的情緒，但卻讓對手的勝率大大提升。

殭屍遊戲時，又選擇了加深恐懼的音樂和圖片，這些選擇都加強了負面的情緒，但卻讓對手的勝率大大提升（《鬼魅山房》劇照）

所以若你身邊也有這種朋友（前提是真正的朋友），他們有時候可能會用比較不好的方式刺激你，來逼你走向成功，這是當正向鼓勵無用時，自然會執行的策略，雖然有時候難免會不舒服、感覺殘酷，但他們有很大一部份是真心為了你好的。

雖然有時候難免會不舒服、感覺殘酷，但他們有很大一部份是真心為了你好的（《閏密》劇照）

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】