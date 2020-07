Will Smith直播婚外情談判　祝福太太出軌兒子好友譜「母子戀」？

荷里活恩愛夫妻Will Smith與Jada Pinkett Smith結婚23年,依然如熱戀般甜蜜。很多人認為經營一段幸福的婚姻也許需要絕對的忠誠、花心思製造浪漫並用盡方法令對方開心。然而,Will Smith與Jada Pinkett Smith卻有另一套夫妻相處哲學。近日兩人登上Facebook的直播節目《Red Table Talk》,大方談論4年多前的一段婚外情。

Will Smith與Jada認為愛一個人,便更要給予對方空間。(Getty Images)

Will Smith與Jada的婚姻之道有別於一般夫妻,不時有媒體報道兩人出軌或有意離婚的消息,但他們總是以行動打破謠言。不過,他們於4年多前曾經歷分居,而Jada坦承於這段時間中,自己曾與二兒子的朋友,少她21歲的的歌手August Alsina發生婚外情。當時兩人的婚姻正面臨難關,她剛好遇上了同樣正值低潮的August Alsina,互相陪伴的過程中互生情愫,發展出一段超越年齡限制的關係。她說當時自己只想感到快樂,亦很享受這種久違的感覺。

Will Smith於整個對話中也保持正面的態度,鼓勵Jada直面這段關係與內心的感覺。(《Red Table Talk》截圖)

Will Smith於整個對話中也保持正面的態度,鼓勵Jada直面這段關係與內心的感覺,他表示這段經歷將彼此間的情感昇華到無條件的愛,更引用代表作《重案夢幻組(Bad Boys)》中一句經典對白:「We ride together, we die together, bad marriage for life.(我們同甘共苦,出生入死,我們是一輩子的伴侶)」,表達不論經歷了怎樣的風浪,也依然對兩人的婚姻充滿信心。

面對婚姻關卡,Will Smith與Jada選擇共同面對與解決,並學會原諒。兩人的夫妻相處哲學值得學習,無條件的愛原來建基於自由的相處方式?

愛情就像園藝 深明管束無法令關係更好

經歷了23年的婚姻生活,Will Smith明白到愛情就像園藝,把自己比喻成栽種者,Jada則是他小心呵護的幼苗。二人的甜蜜互動羨煞旁人,在二人結婚20週年紀念日上,Will Smith於Instagram上寫下他於這些年來學會了的事:愛情就像園藝,愛一個人應該要尊重對方、支持她的所有,而非要求對方為自己改變。

Will Smith把愛解讀成聆聽、給予與自由,即使結為夫妻,伴侶的角色也不是為了滿足自己的安全感與私慾。他樂於扶持太太去追尋自我,希望能與Jada於舒服的節奏中一同成長。Jada除了演員的身份外,還開設了電影製作公司,更專注於音樂創作。她既要兼顧工作,又為三孩之母,丈夫的支持絕對是她勇於面對挑戰的動力。

兩人的夫妻相處哲學值得學習,無條件的愛建基於自由的相處方式。(Getty Images)

快樂是自己的責任 Will Smith:我要你嘗試讓自己變得快樂

Will Smith 曾拍片分享夫妻相處之道,說太太令他對愛情的意義有深層的反思,「從前我老是想嘗試令她快樂,可是她告訴我,『你無法令一個人變得快樂。』你令一個人微笑、大笑或感覺良好,完全是在自我控制的範圍外,這是一個「假浪漫」的概念。於是我收起了這想法,改為要她嘗試讓自己變得快樂。」他又提到,婚姻是兩個截然不同的人,選擇在大家各自的旅程中結伴同行,但彼此的快樂是個人責任,「所以我們決定各自尋找自己內在的喜悅,然後回到我們的戀愛關係上,呈現出「已經快樂」的一面,而不是走到彼此面前乞討,要求對方滿足自己的需求,為自己填滿內心的快樂,這是不公平、不切實際的,甚至會破壞愛情。」Will Smith強調不要把個人快樂的責任推在別人身上。所以一直以來,他都讓太太做自己喜歡的事,成全她的快樂,令關係更親密。

讓對方隨心所欲 自由政策全因對伴侶充滿信心

Will Smith曾於電影宣傳活動上表示他不反對太太跟別的男生在一起。而Jada也同樣回應「Will可以做任何他想做的事。」此言一出,大眾無不驚訝於二人如此自由的相處方式。Jada後續解釋,她不會管束丈夫,只因他們的關係充滿信任和愛。擁有愛情並不等於擁有對方,他們讓對方隨心所欲,是因為他們對自己的愛充滿信心,管束其行為並不是令關係無瑕的最佳方法。

Will Smith感激Jada為家庭的付出,把自己的生日願望送給太太。(Will Smith's Bucket List)

縱使外界一直不看好二人的婚姻,Will Smith多次以行動證明他與Jada是天下無雙的一對,於社交平台大放甜蜜照片、公開場合宣示愛的宣言,就連Will Smith的生日願望,也是全以對方為出發點。在他50歲生日時,Jada曾承諾答應他任何的生日願望。Will Smith感激Jada為家庭的付出,深知太太為兼顧家庭與事業背負巨大壓力,特地與她到杜拜旅遊,更安排了跳傘體驗,希望Jada能藉此享受這暢快自由的感覺,同時陪伴着自己完成人生的Bucket List。