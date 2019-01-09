【Netflix安眠書店】被譽年度最佳劇之一：心理變態但集集有高潮

去年12月，《黑鏡：潘達斯奈基（Bandersnatch）》及《蒙上你的眼（Bird Box）》在Netflix上架，引來熱烈討論，但緊接推出的《安眠書店（You）》，揉合了浪漫與驚慄懸疑，十集之長，但集集有高潮，絕對是滄海遺珠！

誠實看後感：十集兩天追完，是我看過最浪漫的懸疑片之一！

《安眠書店（You）》以男主角Joe（Penn Badgley飾）作旁白，故事亦由他的視角展開。他在書店工作，愛上了時時來看書的客人Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）。這是一般「美式」愛情故事的開頭，Joe對Beck一見鍾情，二人交換名字，也交換了大家愛看的書與作者，相視一笑，期待下次見面⋯⋯這是一般「美式」愛情故事，直至Joe開始在Instagram、Facebook上跟蹤她，繼而偷偷潛入她的家。

《安眠書店（You）》的IMDb及「爛茄」評分都達8分之高，在筆者一口氣花了兩晚看完整整十集後，覺得它的評分實在實至名歸！故事改編自Caroline Kepnes的同名小說，處理非常聰明，以Joe的角度出發，打造一個不一般的「心理變態」，觀眾愈看便愈是站在他的那一方，每每他差點被人抓到也會替他捏一把汗。十集之長，集集都有高潮，絕不悶場，鬥智鬥力，又會時時穿插一些文學句子。滿足了我們的「追劇癮」，也引人反思：到底要有一個完美情人，背後的代價是甚麼？我們努力在社交媒體上打造完美形象，卻不理真實的千瘡百孔，又是為了甚麼呢？

《安眠書店（You）》絕不比《黑鏡：潘達斯奈基（Bandersnatch）》或《蒙上你的眼（Bird Box）》差，昨晚看畢，己不禁期待第二季！

（以下內含微劇透，逃生門在此）

更多《安眠書店（You）》精彩劇照，先睹為快＝＝＞

+ 9 + 8 + 7

真正的完美情人：看你相信白馬王子，還是藍鬍子的故事？

在觀眾眼中，Joe大概是最受歡迎的「心理變態」了，對Beck無微不至的照顧，為了她，他會做壞事，傷人殺人，也是鄰居男孩的救命草。在Beck眼中，Joe卻是完美情人，因為他總是乖乖守候，也能輕易說中自己的心底話，總是給她剛剛好的溫柔。她的生活一團糟，夢想成為作家，卻一直未有下筆、身邊一夥富有朋友，卻沒有一個能交心、父親再婚了，她似是一個局外人、富有子弟追求，卻只把她當性伴侶⋯⋯直到Joe出現，一切都是她的理想，她寧只把他看成是白馬王子。

老掉牙的白馬王子故事，還是有人願意相信；反而，藍鬍子的故事，又有多少人聽過？藍鬍子是富有的貴族，娶了數個妻子，後來都不知所終。一天他又向一位女生求婚，雖然村裏的人都怕他，女生最後還是答應嫁給他，舉辦舞會，住進城堡。不久，藍鬍子要離開城堡一陣子，把鑰匙交給那女生，告訴她可以進所有房間，只有下面那房間絕不可以。故事最後，女生當然打開了那個房間，發現他前妻的屍體。藍鬍子早了回來，便要立即殺了她⋯⋯

打開了白馬王子的房間，或會發現，他不過是藍鬍子。Beck在片末剖白，我們說的愛，往往只看他白馬王子的一面；而真正的愛卻是，也愛他藍鬍子的一面。

在這數位時代，我們都是跟蹤狂，又愛被人跟蹤？

似《人肉搜尋（Searching）》，社交媒體在《安眠書店（You）》中是重要的一環，他們同樣以網絡上的珠絲馬跡來找答案。Joe的「跟蹤」，始終有點似曾相識，誰人沒有似他那樣追蹤心儀對象，或前度的社交媒體呢？我們都有點「跟蹤傾向」，卻又把各種資訊在網絡上分享，享受那種受人關注的時候。

不過，最教人反思的卻是，我們到底為甚麼要分享呢？Beck與一幫朋友熱衷於社交媒體，而Joe只愛看書，雖然手段「變態」，但他做的每一件事，都有着明確的目標，而反觀Beck，輾轉來回，白白忙碌，卻不知所以，努力在社交媒體上打造完美形象，卻不理真實的千瘡百孔，又是為了甚麼？看到末段，總忍不住不耐煩地喊：「為甚麼Beck那麼笨，甚麼都不知道呢？」但戲裏戲外，這樣的人不是多的是嗎？