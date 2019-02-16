【愛情】若盡了力仍無法挽回　再強求：只是硬擠在不屬於你的世界

假如你已盡力了，問心無愧，卻仍然改變不了彼此的關係，就不必再強求和給自己假希望，該學習順其自然和把這一頁翻過去，因為要是命中註定，是任何人任何事都帶不走對方，相反，你愈握緊反而愈快失去，所以相比不甘心到底，隨遇而安才是你現在最好的狀態。

（《我想和你好好的》劇照）

或者來到現在，即使很少見面、說話和互發短訊，甚至對方已經開展了新戀情，你依然在心裡預留一個位置，安安穩穩放著這個人。

目送著這個你如此在乎的人與你慢慢變遠、變淡、變陌生，到最後不管你怎樣珍惜；怎樣後知後覺去彌補，做好自己，別再冷處理彼此間的問題，卻還是甚麼都留不住，這真是發乎內心的疼。

對你而言，此刻你覺得最大的幸運是碰上他，但最大的不幸則是無法一直擁有他，心想就算對方後來會遇到他深愛的人，卻不會遇到另一個像你如此愛他和願意珍惜他的人。

（《想你》劇照）

然而，你要明白，其實問題並非出於你不夠努力刻意討好和苦心經營，而是走到現在，當緣分錯過了；當你昔日的care-free過度鍛煉對方的失望，使人家變得甚麼都無所謂了，此際無論你做甚麼，都是無法營造一段「彼此順其自然的舒服相處」的感情；都是你過度高估了自己在別人內心的位置。

換句說話，無論過去你們多快樂，要是你於合適的時機裡錯過某些重要細節，甚至那個timing根本不曾出現，只是你一直逕自期待、假想和強求，那麼你如此努力，也不過是硬擠在已經不屬於你的世界裡。

時間是最好的答案，驗證了人心，見證了真偽，告訴你誰是真的愛你；誰是需要你繞道而行；誰是給你成長，會在半路離開你的生活。

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（《我想和你好好的》劇照）

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你必須接受，並非所有人都能如此幸運，在很早的階段就遇到對的人，然後白頭到老，而有的人會像你這樣，遇上錯的人或在錯的時間裡碰上合適的人。

可是，這既然一種苦難，亦是上天給你的磨煉，教你學會愛不如願，只留下有緣人，當後來遇到真正合適的人，要懂得且行且珍惜；當事與願違之際，要懂得隨遇而安，不爭不搶，堅信是你的不會走，而不是你的也強求不來。

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