【愛情】誰想裝強？自認沒「公主命」　若不堅強獨立還能靠誰

她不是不知道，一個女孩太強勢會沒人疼，但誰又明白，假如她不變得獨立堅強、不變得成熟冷靜，靠自己賺錢、打點生活的一切，甚至生病、生理期或落魄時，也一如既往的靠自己扛下所有，誰能在她需要肩膀時給她依靠和溫暖？

（《撒嬌的女人最好命》劇照）

說穿了，她就像大部分女孩這樣，在愛情和生活面前是遇強則弱、遇弱則強，所以很多時候，她真的並非天生那麼堅強，而且亦盼望找個很man的男孩，能像個堂堂正正的男孩，不是斤斤計較，而是懂得承擔；不總是吊兒郎當，而是在大事來臨時能引領她返回正軌；不是空口許諾，而是盡力做到。

然而，只是有些時候她別無選擇，無法做一個優雅的淑女，卻生活把她逼成了女漢子：

任何的慰藉都沒有自力更生那麼實在，因此要提醒自己不能太軟弱，未來還有很多路要走、很多關要闖、很多日子要過，即使偶爾累了，也只能閉上眼睛睡一覺好的，次日仍是女漢子一條。

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（《撒嬌的女人最好命》劇照）

事實上，在再堅強再自立的她背後，往往暗藏著一塊傷，是她既無法完全復原；別人亦無法醫治。

現在的她沒有喊痛、將哭聲和抱怨聲調成靜音，不代表她殊無感覺；不代表她沒有被那些誤解、辜負、瞞騙、分離、錯過、忽冷忽熱傷過，而只是更多時候，她把情緒和心聲收到別人看不見的地方，然後獨自學會堅強，甚至以沒心沒肺、嘻哈打鬧的形象蓋過這一切。

【女生有共鳴】別人也許不懂，再強的外表只為保護脆弱心靈，點擊下圖，可能說穿了妳的心聲：

（《撒嬌的女人最好命》劇照）

如果你真的懂她，或者逐漸了解她的內心世界，自會不再單純看到她的笑容，卻能看到她心裡的眼淚，明白其實她底蘊裡還是一個小女孩，終究仍然需要依靠、被疼愛與呵護，希望另一半不要以為她女漢子式的堅強是理所當然，而如今的她只是沒得到應有的保護和關愛而已。

若然你想更進一步，與她一起牽手走遍未來的漫漫長路，請不要累壞她，用行動用她知道原來這個世界靠得住的人不只是她，還有你，還有這個「當能力還撐不起彼此的未來時，就努力學習提升自我；當經濟還撐不起你們的目標時，就踏踏實實工作」的你。

If you love her, say it. If you trust her, do it. If you want her, show it. If you need her, prove it. 李專