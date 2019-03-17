【愛情】不是缺了就找個伴、累了就換　萬人寵不及一人懂

愛情不是缺了就找個伴，更不是偶爾倦了累了就換，而是當大家的價值觀、生活方向接近下，彼此一起同甘共苦、一起承擔和解決相處問題，有著一顆一直走下去的決心，畢竟相愛從來不是一個人的事，而是來自兩個人的努力。

（《臨時同居》劇照）

長期而言，世上沒有完全合適的兩人，只有互相配合的兩顆人，然後在漫漫長路中，每當碰到問題也願意忍耐、磨合和處理問題。

因此，那些只追求甜蜜快感的情人，會在不愉快、厭倦了就弄丟如此彌足珍貴的感情，甚至被新鮮感帶走，而那些追求一輩子在一起的人，卻更懂得包容和堅持。

（《臨時同居》劇照）

他們眼見性格有異會用心磨合；習慣不一會慢慢適應；激情沒了就找方法為這段感情再充電，有時你前進一步；有時我後退一步，寧願扮演輸家，沒那麼強勢，也不願擊倒身畔的那位，破壞這段美好的關係，更不會輕易說分手。

要明白，有時你被另一半氣得快要崩潰，難免會閃過一絲「覺得自己選錯了人，抱有不必要的期望」的念頭，但這只是你或你們抱有暫時過不去的情緒，只要你們平靜了，事後嘗試不介意甚麼和寬恕對方甚麼，別看成輸家的感覺，而是重視對方的表現，很快自會發現，其實一切只是芝麻綠豆的小事。

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換句說話，你們根本真正過不去的事情，純粹庸人自擾。

說穿了，兩個相對合適的人在一起，更多的不是怎樣改變對方，而是學習接受另一半，理解真正的愛情不是找一個最完美的人，而是學習如何以完美的眼光欣賞沒那麼完美的另一半，即使看穿人家的弱點、缺點和無心之失，仍然覺得對方很棒。

不然的話，這並非愛情，而是「誰較能牽著對方鼻子走」的遊戲。

要是陷入相處危機，閃過抽身離場的念頭，不如點擊以下愛情金句，或會讓你冷靜下來，發聽見內心最真實的聲音：

你們應該這樣看：其實每次碰上一些相處問題，正好反映著你們欠缺某些愛人的能力，例如有錯誤拒絕承認、說好會改會改但總是三分鐘熱度、年月漸久，將人家置於較後的生活排序等等，最後日積月累，便由本來沒有問題和誤會，也變成問題和誤會。

怕累怕辛苦的情侶會就此放棄，但且行且珍惜的人會熬過去，讓愛情更上一層樓，但願你們能一直成為後者。