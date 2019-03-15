司法女王｜挑戰過時法律　丈夫願聽妻子意見有助感情：離婚比例低

自古以來，男生體魄強壯，女生嬌小玲瓏，都在不同領域各展所長。雖然身份和角色根深柢固，但取自真人真事的電影《司法女王》，卻講述一個「踩過界」的故事，不僅抱怨女性在法律上的不公，女主角還無懼挑戰法庭，幫助一位孝子，維護他照顧行動不便母親的權益。

俗語有云「有能者居之」，因此職業與性別，理應大纜都扯唔埋。(《司法女王》劇照)

俗語有云「有能者居之」，因此職業與性別，理應大纜都扯唔埋，而且處理事情的手法有多種，可以是鐵碗手法，也可以是以柔制剛，各有可取之處，說不定哪類人較為合適，例如有的男生烹飪了得，當然能勝擔主廚之位，可見女生不一定要揸菜刀，負責煮菜和照料三餐。

延伸閱讀：

【呂慧儀】七年之癢因身心出現變化？愛情保鮮由一句「謝謝」開始

【陸永】愛妻不只靠高招情話：永遠站老婆一方 結婚周年再求婚

【最佳伴娘】是愛定責任？親製請柬、患病堅持出席婚禮盡見姊妹情

《司法女王》講述入選福布斯榜最有影響力的最高法院女法官Ruth Ginsburg，如何在處處遇到性別歧視的年代，爭取兩性平權的故事：

+ 13 + 12 + 11

法律由人制定，但很多時候人卻被法律制肘，女主角露絲為當事人翻查案例時，意想不到地找到很多令人不解的法例，像是「規定女性不能加班」、「女人須以丈夫名義申請信用卡」和「女性不准在礦井工作」等，聽來令人感到無奈。雖然法律背後，或有一定的依據，但正如露絲所言，時代經已轉變，不少法律已不合時宜，因此我們也不應被它們困綁，並應隨轉變改變它們。

無理要求拒聘女律師，全球女高管比例未達三成？

儘管轉變，但大部分人還是留有零碎傳統觀念，露絲於哈佛大學法學院的歡迎晚會上，便被院長問到為何「霸佔男人的學席？」而她以優秀成績畢業後求職，但都遭上司以「女生太情緒化」和「公司已有一位女律師」為由拒絕聘請。這種種的偏見，現今似乎還是不能避免，該電影的導演美美莉達（Mimi Leder）表示，自己跟露絲很接近，「因為我也曾面對困境和歧視，需比一些較遜色的男生，付出更大努力，才能爭取工作。」

致同（香港）會計師事務所日前發表一項調查，統計35個經濟體裡的4,933家企業員工資料，發現全球女生擔任高級管理層的比例，仍未達到三成，而出任行政總裁或董事總經理的女生，亦僅得一成半，當中的原因，包括缺乏發展機會的工作，以及拓展人際網絡的機會受限。不過，調查亦指出，亞太區至少有一名女高層的企業比例，比往年多百分之十四，增至85%，證明男女平等的議題，愈見重要和得到正視。

馬田是好伴侶的最佳人板。(《司法女王》劇照) 男方願聽另一半意見，婚姻滿意度較高 每位女生都想伴侶能多了解自己，露絲的丈夫馬田便是最佳人板，於愛情裡一直追求平等，間中會為家庭煮飯，亦會在對方感氣餒時，給予安慰，並設法讓她重拾熱情，爭取應得的權利。人際關係研究機構Gottman曾針對130對新婚伴侶進行研究，便發現男方若然願意聆聽和認真考慮另一半的意見，婚姻的滿意度相對較高，離婚比例亦較低。

關係維繫在乎互相尊重，若然一方獨斷獨行，對伴侶的說話左耳入右耳出，對方自然感到不被尊重，轉成關係惡化的導火線。要雙方的意見結合，才會有同行的感覺，專欄作家Vatche Bartekian曾指「傾聽」的意思，並非要認同對方意見，而是一個渠道讓你理解對方想法，當大家互相理解後，才有可能接納和支持對方的意見，感情亦會因而昇華。這解釋馬田的角色魅力所在，因認同並相信對方，一直默默守在對方身後擋風雨，即使被推舉出來辯護，也不會為一時的優越感，想要遮蓋妻子的光芒，這樣的男子，難免會讓人感羡慕。

電影重點的一句，便是「法庭不會因氣候而改變決定，但時代的氣候則會」，也許不止法庭，感情亦然，互相尊重對方的意見，相信對方的能力，並把對方放在首位，這樣才能保持愛戀的感覺，讓關係長久保持下去。

延伸閱讀：

奧斯卡2019｜影后Olivia Colman曾當清潔工：相比教書更愛抹牆腳

【奧斯卡2019】《仁妻》為所愛犧牲 成功不分你我：愛不是較量戰