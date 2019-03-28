【戀愛心理】穿紅裙增加好感　要吸引異性連說話位置也有攻略？

誰先開口誰便佔下風，或許受這話影響，不少女生遇見心儀男生，都不會主動搭話，僅以眼神暗示動方。近日筆者與男友人吃飯，席間提到這話題，他們都一致認為「女生要主動」，並指「當其他人都主動，但你還留在原地，機會當然拱手讓人。」

對於女生應否主動結識心儀對象，雙方都有不同的說法。(《奇怪的搭檔》劇照)

對於這點，其實有點保留，畢竟女生要保持矜持，才能夠吸引天生好勝的男生，讓關係得到重視。較早前，有女友人便曾這樣說：「若然他不主動，便表示不夠愛你，若然他真的很愛你，即便有多內歛，也會變得主動」，想法跟男方的正好相反。

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公說公有理，婆說婆有理，實在未能作出結論，筆者雖較認同後者，但同時亦贊成要有適度的暗示，至少讓人注意到你的存在和好意，因大部分男生的愛，都始於好感，而且或不止一人，故堅持要對方作主動，自己卻留在遠處等待的話，未免也太過淡定，早晚會被人奪取所好。

因此，若要搏得對方的主動，不僅要時刻留在其視線或腦海範圍，也要較其他「背景」站更前，讓對方的焦點放在較近位置，並令後方的「背景」變得模糊，再說，你跟他距離感少了，亦驅使他願意踏出一步，對你作出主動。到底可以怎樣做到？有報道近日便整理出以下數個方法：

站對方左邊說話，較易激起他的情緒。(《對我而言可愛的她》劇照) 說話時永遠站他左邊 眾所皆知，左腦和右腦運作不同，後者屬感性區域，易觸發情緒，美國山姆休士頓州立大學便曾於2005年，對此作研究，發現參加者透過左耳聆聽，會較易記住感性的詞語，可見右腦較易接收到感情訊息。因此與對方對話時，不妨保持站左邊，並說出稱讚說話，從而挑起其情感，讓他加深對你的印象。

「紅裙效應」果真存在？

有品牌曾於去年推出酒紅色瓶裝香水，讓筆者大為心動，自動掏出錢包購買。紅色的魅力，相信不少女生都著迷其中，不過意想不到的是，原來這同是男生喜歡女生的衣著顏色，並稱之為「紅裙效應」（Red dress effect）。學者Andrew Elliot和Daniala Niesta於2008年指出，大部分男性對女生穿紅色衣物的好感度，更甚於其他顏色，而且亦傾向花費更多金錢於她們身上，由此可見，紅色對吸引眼球方面，佔著不可或缺的部分。

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聲線愈高的人愈吸引？

除視覺的衝擊，還可透過其他感官，觸動對方情感，例如聲音，便是緩和氣氛的最佳良藥。日本近年推出不少虛擬女生軟體，有的是歌手，有的是網絡主，可愛的打扮和聲線，便吸引不少網民喜愛。英國諾定咸大學（University of Nottingham）的研究亦顯示，聲線較高的女生，較易被男性推斷為年輕和具吸引力，相反聲音低沉的女生，其外貌則被認為較普通。

不過，筆者認為，若故意提高聲調，使聲音變得奇怪，反會嚇退對方，而提高聲調的意思，其實是指說話時要帶有精神，這樣聲線才能稍稍提高，並引起對方的注目和興趣。

除了上述三個秘訣，還有以下的方法：

+ 3 + 2

（參考資料：Psychology Today、ScienceDirect、NCBI）

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