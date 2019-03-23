【好人病】做好人反被討厭、欺負？　學會拒絕才可做個更好的人

「你好嗎？」每當遇見相熟的人，這句話便是破冰的暗號，吸引對方注意，而對方也會接上暗號，回說「我很好」。即使過得不好，我們一般會以「好」作掩飾，因不喜歡負面事情，故負面詞語一概隻字不提，以免破壞氣氛，更甚的是怕別人的竊竊私語，怕他們把自己與失敗連在一起。

不少人都習慣做好人，寧願犧牲小我，也要成全他人。(《The K2》劇照)

「好」人不易當，不僅要表現開朗，個性也得善良，行為正直，懂得犧牲小我，不會拒絕任何請求，如對方邀請食飯，雖然你百般不願，想待在家中休息，但也不會說「不」，並接受他的邀約。這行為看來可笑，明明可以拒絕，何必要自討苦吃，但這正是不少人的慣性，看到對方真摰的眼神，心頭便軟下來，認為拒絕很殘忍，也會被旁人說三道四，因此只好答應對方。

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眼中的好事，卻是他人的壞事

不過，別以為成全他人，便能得到「好人」的美喻，因為過度遷就的話，反會弄成反感，被人評為「偽善」和「假惺惺」，並且「做壞規矩」，將基本水平拉高，讓其他人看來望塵莫及。美國華盛頓州立大學教授Craig Parks便對此進行研究，發現大部分參加者，都不喜歡與無私的組員合作，因對方都會被視為「破壞常規者」，「像玩大富翁，他們會將錢贈予缺錢的人，使遊戲遲遲未能完結。」他亦指，好人都會被懷疑意圖不軌，因此信任度也會相對較低。

「好人」通常是被欺負對象？

不僅如此，有些人還會利用他們的好心，來幫助自己，如會請求對方幫忙提重物，自己則兩手空空，亦會趁對方去旅行，請求他幫忙代購佔據行李箱一半的物品。雖然這或有點過分，但對方通常都會欣然照辦，日本心理諮商研究所所長緒方俊雄，便在他的書《做人要好心，不是好欺負》中，形容這些行為「並不是美德，其實是種心理病」，並分析出好人在職場上的特徵，結果幾乎都是被欺負的角色：

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不「做好人」，或是更好的做法

雖然幫人是好事，但也需為自己設想，不要先一口答應，給自己一點時間，考慮自己意願，並分析整體狀況，才作出決定吧！社會心理學家Dolly Chugh便曾表示，「我們會不斷做好人的行為，使自己看來更像個好人，當然這兩者不見得一樣」，即是你每周都會捐款買旗，亦不會代表是個真正的好人。因此，與其思考要不要做好人，不如先放下這個想法，「太努力去保護好人身分，會令自己缺少從錯誤中學習的空間」，偶爾叛逆一下，拒絕他人的要求，讓大家反思關係裡出現的問題，並一起尋找更好的相處方式，這樣才是件真正的「好事」。

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(參考資料：TED、《做人要好心，不是好欺負》)

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