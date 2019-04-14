【金像獎】周潤發陳薈蓮情跨貧富界限　妻被評平庸：內心更吸引

三屆影帝得主周潤發相隔八年，憑藉《無雙》入圍《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》最佳男主角。雖失落今屆影帝之位，但他早已於「第14屆中美電影節」封帝，於《無雙》中的精湛演技備受肯定。而每次走紅地氈，周潤發身旁的位置總是會留給太太陳薈蓮。

「你知不知道能做大事的男人，都是為了女人。放棄愛情的男人，什麼事都做不成。」

周潤發於《無雙》經常鼓勵電影中的郭富城，男人追求愛情並非等同胸無大志。相反，擁有愛情才是支撐著實踐理想、爭取成功的最大動力。現實中周潤發也是個公認的愛妻號，與太太陳薈蓮結婚三十三年，一直過著甜蜜的幸福生活。

周潤發與陳薈蓮結婚33年，一直是娛樂圈中甜蜜的一對。（網上圖片）

經歷婚姻失敗 周潤發曾言「你要記住，我不會娶你」

關於婚姻這人生大事，相信每個女生都曾幻想另一半會如何浪漫求婚。然而周潤發於關係開始時已與陳薈蓮直言「你要記住，我不會娶你。」背後原因是他曾經歷一段失敗的婚姻，周潤發與余安安於1983年結婚，短暫的婚姻只維持了九個月。

周潤發突然提議「我們不如結婚」，兩人便在美國登記，以十五美元便註冊成為合法夫妻。（網上圖片）

愛一個人是無條件的，陳薈蓮沒有因為周潤發不打算與自己結婚而結束關係，繼續於他身邊支持周潤發發展自己的演藝事業。1986年時，周潤發到紐約拍攝《秋天的童話》，陳薈蓮也有同行。就在一場通宵拍攝後，周潤發突然提議「我們不如結婚」，沒有鮮花、戒指，更沒有隆重的結婚儀式，但陳薈蓮還是感動的答應了，曾言「這一生中，上天賜予給我最好的禮物，就是我能成為周潤發的老婆。」隨後兩人在美國登記，以十五美元便註冊成為合法夫妻。

隨周潤發到香港定居 花七年時間走出喪女之痛

二人熱愛運動，經常被網民「野生捕獲」（網上圖片） 周潤發與陳薈蓮結婚後五年迎來第三位家庭成員，在陳薈蓮懷孕時，二人歡喜得準備所有的嬰兒用具，準備迎接新生命的誕生。可惜小女兒在出生的一週前因臍帶纏頸致窒息而亡。周潤發與陳薈蓮悲傷不已，對陳薈蓮的打擊尤甚，花上七年時間才漸漸走出喪女之痛。 周潤發強忍傷痛，明白這時太太最需要自己的支持，推掉所有的片約和活動陪伴太太左右。他不停的鼓勵陳薈蓮，一起做運動、爬山，流汗的感覺令人覺得存在於世上已經是一件美好的事，至少他們還有對方。此後，二人再沒有特別計劃生育，寧可享受當下。

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富家女曾被批評長相太普通 配不上周潤發

陳薈蓮為新加坡富商之女，相反周潤發出身清貧，學歷亦只有中三程度。憑著堅毅精神一步一步踏上影帝之路。二人出身懸殊卻無阻關係的發展，陳薈蓮經朋友介紹認識了周潤發。她於《魯豫有約》節目專訪中透露，初認識周潤發時覺得他富魅力且迷人，但當時聽過「太多不好的傳言」，故只把他當作普通朋友。直至周潤發兩年間不斷主動的寫情信、約見面，陳薈蓮才漸漸打開心扉。

「周太」對陳薈蓮而言只是個稱謂，最重要的還是做自己。（VCG）

發展成情侶後，曾有人批評陳薈蓮長相太普通，配不上周潤發。每次周潤發都會這樣回應：「外貌漂亮的女性我見得多了，看得多了，也就覺得平常了。而我現在選擇女友的條件是內心的美，因為我感到內心的美更難得，更重要，也更吸引我。」許多不了解陳薈蓮的人對周潤發的評價都不以為然，但當他的圈中好友林青霞認識了陳薈蓮之後，都不禁表示：「陳小姐脾氣很好，很溫柔，發仔說什麼，她都靜靜地聽著。這個女孩子真難得，發仔是找到了！」

陳薈蓮於專訪中被問及，當周潤發的太太難不難，她表示自己只是一個普通人，從來都沒有把自己放在高位。「周太」對她而言只是個稱謂，最重要的還是做自己。她表示周潤發給予她尊重和自由，讓她能隨心所欲的做自己喜歡的事。

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