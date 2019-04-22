【靈魂數據】《黑鏡》迷必睇：愛情真有Perfect Match？代價是⋯

劇集甫一開初，那讀白已非常吸引：「若有機器可幫你找到真愛，你敢不敢嘗試？」 《靈魂數據（Osmosis ）》意念似《黑鏡（Black Mirror）》，主角研發技術，能助人找到真愛。故事不全然說愛情，滲一點點科幻元素，浪漫之餘劇情緊湊，也不一面倒說「科技」的不是，似是「進階版」的黑鏡。要是你自認是「黑鏡迷」，那一定不能錯過！

誠實看後感：要是你是《黑鏡》迷，你一定不能錯過！

《靈魂數據（Osmosis ）》是法語的Netflix原創劇集，不少人把它與《黑鏡》第四季《Hang the DJ》比教，因為兩者同樣說人以科技來找真愛，但當然，前者每集四十多分鐘，一連8集，說的更多也更完整：到底世上可有Perfect Match？

但要是你不想「錯誤投資」，大可把《Hang the DJ》視為引子，喜歡《黑鏡》的，也就會更喜歡《靈魂數據》。似《Hang the DJ》，《靈魂數據》中的兩兄妹Esther（Agathe Bonitzer飾）與Paul（Hugo Becker飾）研發了程式，能透過分析大腦數據，找到跟你最「合拍」的另一半。故事在這兒展開，他們邀來自願的測試者，有身形肥胖，自信不足的女生、有被背叛的戀人、有性上癮的青年⋯⋯各人抱着各人的問題，找到那「完美的另一半」是不是所有問題就因此迎刃而解呢？

《靈魂數據》本質是談情說性，但科幻橋段有助製造懸念，層層推展，不冗長沉悶，絕對是消磨復活節假的好選擇。

（《靈魂數據（Osmosis）》劇照）

+ 8 + 7 + 6

世上可有Perfect Match？＝人可能一直活在幸福中嗎？

曾聽說過，一本好劇本能令你陷入兩難局面。筆者私心推介《靈魂數據》，就是它雖有不足，聽原聲法語也有令「追劇」的興致大打折扣，但它比《黑鏡》寫得更深刻，最後說的，並不是渲染科技恐怖，勸觀眾小心；而是反本復初，回到最人的最根本願望：不費吹灰之力，便找到一拍即合的靈魂伴侶。

不論經歷，我們都有這樣的願望，期望身邊那位如自己肚內的蟲，不必說話，也不怕愛錯。劇集中的一節十分有意思，大概是這樣的：

其中一位測試者問：「你有聽過曾經有一個實驗，科學家在白老鼠腦內動了手腳，只要牠踏一下籠子內的機關，牠就會有高潮。你知道最後結果如何嗎？」

Esther：「白老鼠不斷觸動機關，最後死了。」

測試者問：「那人又可能一直活在幸福中？」

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