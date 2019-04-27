【Fleabag】大熱英劇訴盡女生心聲：33歲仍孤寂迷茫是我的錯嗎？

20歲時的你，希望30歲時的自己可以蛻變成一個堅強而溫柔，並且非常清楚自己在做甚麼的人。可是當你活到30歲，回首一看，頓然發現自己還是那個混沌懵懂，對一切都感到迷茫的女生。更慘的是，相比起20歲的自己，你已失去了10年的青春的時光。

《Fleabag》劇照

你沒活成當初想要成為的大人，也不確定未來一定可以成為那個想要成為的人。那些成功的故事好像都是騙人的童話罷了，與自己沒有甚麼關係。



幸好，近年愈來愈多創作人掏心掏肺地把最真實的人生感想描寫出來，我們才能從這些迷茫、悲傷、笨拙的女生身上，對照出自己最真切的感受，並且從中找到被明暸的溫柔。

最近大熱的英劇《Fleabag》便是其中之一。

現年33歲的Phoebe Waller-Bridge是位英國劇場演員，有多年演出經驗。有一天，她突然想要演出一套可以道出她真實感受的作品，於是她下定決心，創作出《Fleabag》這個故事。最後她更同時擔任劇集的導演及女主角，年紀輕輕則自編自導自演，並且取得廣泛好評，非常不簡單。

《Fleabag》劇照

這是個關於幽默與人性的故事。Phoebe是個可以直接攻擊你內心最痛處，但依然讓你笑得出來的人，這就是她獨特的厲害之處。

《Fleabag》意指邋遢的人，骯髒的動物。劇集屬於輕喜劇類型，內裡充斥了大量的英式黑色幽默，Phoebe Waller-Bridge在劇中更打破了「第四道牆」，直接看著鏡頭與觀眾對話，而她盡是說些極盡聰明又苛刻的內心話，藉此說出了自己20至30歲那段時間的迷失、憤怒、非常多的憤怒、悲傷、希望、失望、孤獨。

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即使被許多人圍繞卻感到非常孤獨

《Fleabag》劇照

當你20來歲時，身邊大部份的親朋好友仍然健在，身邊亦有許多朝夕相對的同事。可是人與人之間的相處是人生最難的課題，即使親如家人，也不一定可以維繫到良好的關係。

女主角的母親幾年前去世。其後她的父親搭上了她的教母，這位教母表面上對她與她的姊姊非常友好，實則上卻是處處留難，老是對她們說一些帶刺的話。父親與她們愈走愈遠，甚至無法單獨與她處於同一間房子內。她與姊姊亦不熟稔，甚至當姊姊嘗試擁抱她時，她亦出於本能地向她揮拳。她身邊有位拍拖多年的男朋友，不單無法交心，在性方面也無法取得滿足，只能不斷在外找性伴侶，又或與男友性交時自慰了事。

《Fleabag》劇照

看《Fleabag》時，大家可以感受到她每天都忙碌於工作、愛情、家人之中，但卻是如此的寂寞。大概這就是大部份人人生的真正模樣：時刻被身邊的人誤解，又或早就被他人貼上「麻煩」的標籤。在這樣的前提下，就算你如何解釋也無濟於事，只好笑著心傷吧。

迷茫使你的人生變得一團糟

《Fleabag》劇照

於20來歲的時候，大部份人都處於「唔知自己想點，淨係知自己唔想點」的狀態，劇中女主角亦然。

她嘗試以大量的性愛填補內心的空虛，可惜往往都遇不上適合的對象，不是遇見一個只想與她肛交的男生，就是看著也覺得反胃的男子，這些男子只想在她身上取得性，卻從沒有想過要愛她。

她當然沒有蠢到誤以為那些男子愛她，可是為了那片刻的溫暖，以及那短暫的逃離，每次她都沒有拒絕，投入不同男子的懷抱之中。

《Fleabag》劇照

她只不過想要愛，卻往往在錯的人身上尋求愛，最後導致唯一一位愛她、使她內心溫暖的朋友自殺死了。

你可以罵她笨，可是又有多少人真的可以聰明理智又正確無誤地走好人生每一步？更多時候你都處於迷茫的狀態，並且被你自己的迷茫搞得人生一團糟。

33歲並不真的那麼老，不要把人生想成是世界末日

《Fleabag》劇照

雖然如此說起來，《Fleabag》好像是一齣充滿了怨念，而且非常絕望的劇集，然而其實它非常溫柔，讓你知道就算人如女主角般活得不像樣，抑或如她的姊姊般事業有成又早已結婚，但沒有人真的覺得自己活得幸福且足夠，所以假若你常常對生活感到不滿，亦真的沒甚麼大不了，這不是你的錯，不需因此而自責。

另外，你亦不需因為「33歲」而覺得自己老了。不知為何，居於香港的30+女生好像事業應該要有點起色、結了婚、甚至生了小孩也可靠近幸福快樂；而且好像早該到達不惑之年般，不再迷茫悲傷，「踏踏實實地」過生活才配得上「30歲」這個歲數。可是《Fleabag》告訴你，耶穌在33歲時也還未做到甚麼驚天動地的事，你又何必為年紀這回事而擔心呢？

《Fleabag》劇照

《Fleabag》想要告訴大家，30歲不是世界末日，你也不真的那麼老，在這個人生最美好的時刻，好好享受與人相處時的種種感受吧！每次認識一位陌生的人時，你或許會感到不安，又或會感到危險，但這都是你還年輕的象徵，也是年輕的專利。到你老得不再有人前來與你調情時，才來認老也不遲吧。

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