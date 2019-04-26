【冷戰戀曲】愛侶冷戰時期一別數十載：幸福是能與對方一起看風景

張愛玲在傾城之戀寫：「生在這世上，沒有一樣感情不是千瘡百孔的。」

《冷戰戀曲》劇照

（內含大量劇透，逃生門在此！）

波蘭導演Paweł Pawlikowski自2013年交出《Ida》後一鳴驚人。去年導演以雙親的真實經歷作為電影作為藍本，交出另一以黑白為主的電影《冷戰戀曲》（Cold War），講述一對生於1940至1960冷戰時期，只能愛得七零八落卻依然用盡一輩子來愛的情侶。電影去年亦入圍了出名競爭極度激烈的最佳奧斯卡外語片，水準當然有一定保證。

《冷戰戀曲》劇照

在冷戰陰霾的籠罩下，神秘又迷人的Zula因為一場徵選而遇見了才華出眾的音樂家Wiktor。Wiktor即被Zula吸引，就算工作夥伴不斷提醒他，惹上這名神秘又危險的女子不會有好後果，但他依然如飛蛾撲火般衝向Zula，不時尋找機會與眼前這位女子相處，並且用盡所有去愛她。

可惜在政治抬頭的年代，藝術淪為意識型態政治工具。政治利益的魔爪，伸入了這個本來美好又和諧的波蘭民族藝術舞台。這對活在歌曲與舞蹈底下的愛侶，就此捲入政治漩渦。為了可以好好地活，Wiktor決定逃到推崇自由主義的巴黎。他想要帶著Zula一起到巴黎開展新的生活，可是Zula決定留在波蘭這個推崇社會主義的國家，安心當一位備受眾人注視的歌伶。

從此以後，他們就於意識型態的分叉口失散。

《冷戰戀曲》劇照

+ 3 + 2

在安定的世代下，我們尋求各種人生刺激，從每個生活小節詰問人生的意義以及真愛的模樣。但在動盪的時代下，人們只想得到一餐溫飽、一刻的安穩寧靜。可是在那個年代，大家不是被社會主義壓抑得透不過氣來，就是被自由主義諂媚而失去自我與人生目標。Wiktor與Zula象徵著當時千千萬萬對被政局拆散的情侶：就算再愛，也只能夠終其一生分分合合，顛沛流離。

《冷戰戀曲》劇照

後來他與她各自都有了新的生活，也有了新的愛侶，但彼此的心都只容得下那個遠在他方的愛。或許念念不忘真的必有迥響？上天讓二人再遇。二人芳華早逝，心境亦早已改變，但只要看見對方，愛火亦馬上重燃，就如電影中所講：「鐘擺殺死了時間」，彷彿他們所經歷的種種悲劇在這份愛前都無關痛癢。

為了她，他甚至明知自己一回國就會被判刑，失去多年自由，但他依然不惜一切回到她的懷抱。最後身為鋼琴家的他，最珍貴的手指被扭斷，更被判囚20年。她為救出他，決定與不愛卻位高權重的男子結婚。

《冷戰戀曲》劇照

+ 5 + 4 + 3

死生契闊——與子相悅，執子之手，與子偕老是一首最悲哀的詩……生與死與離別，都是大事，不由我們支配的。比起外界的力量，我們人是多麼小，多麼小！ 可是我們偏要說：「我永遠和你在一起，我們一生一世都別離開」 ——好像我們自己做得了主似的。——張愛玲《傾城之戀》

這就是那個時代的愛情，只能任愛在隙縫間生長，待所有都事過境遷後才能攜手遠離所有：遠離苦痛，遠離孤獨，遠離煙硝，遠離裂縫，遠離生命中不能承受之重，然後在一個杳無人煙的地方結婚，一起靜靜地看風景。

別的她不知道，在這一剎那，她只有他，他也只有她。

《冷戰戀曲》劇照

導演在一個訪問中說：「在抵達生命終點前的兩三年，他們是世界上最幸福的戀人，終於了解到除了彼此以外自己一無所有，國家城市會變，政治情勢會變，情侶、妻子會變，他們深刻明白這個世界上真正存在的只有她，只有他。這就是劇情主體，雖然聽起來並不像一個愛情故事，而是一場極其失敗的婚姻，神不願意讓你擁有一段美好的理想愛情，你會寧可只要活在平凡的關係、穩定的環境和單一一個國家就好」。

世間上有太多身不由己的事了，大概無論活在哪個時代、活在何種背景下，找到那個可以讓自己心甘命抵、用盡一輩子的情意來說愛的人，大概就是一種最實在的幸福。

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