【長痛不如短痛】結束感情絕非你的錯　雙方腳步不一只能成為過客

人跟人的相遇是種緣分，無論是孕育我們成長的家庭、求學時代的朋友、同儕的工作夥伴、攜手走向未來的另一半，都在生活中占著各自的角色，伴隨著我們面對每一個階段的成長或考驗。然而，就現實面來看，又有誰能從起點伴隨你到終點呢？ 即便過了終點，當你為了下一段目標前進時，他還會在嗎？編輯相信，大家或多或少都有切割過一段關係的經驗，可能是情人、也可能是朋友，每回總在失落中度過，甚至開始懷疑：「我真的是個冷血的人嗎？」 有這般念頭的你，不妨先試著想想：「如果繼續耗下去，你會快樂嗎？」

就現實面來看，又有誰能從起點伴隨你到終點呢？（台劇《我可能不會愛你》劇照）

天底下，沒有兩個一模一樣的人，即便是容貌相似、性格相容的雙胞胎也不會完全相同，又怎能要求其他人跟你有同樣的想法或理念呢？曾經，你會很生氣地想要求對方接受自己的觀點，認為「我這樣才是對的」，當不被接受的時候，就會累積越不越多壞情緒在心裡。換個角度想，如果你是對方，不停地被質疑，應該也不會開心吧？所以，勇敢地放寬心、放下與你價值觀不同的人吧！你會發現，其實許多事情並沒有對錯，只是思考與觀念上的差異而已。

環境使然，雙方的腳步已經不一樣了



回想一下，20 歲的你、30 歲的你、40 歲的你會一直保持同樣的狀態嗎？除了容貌上的改變外，對於尚未歷經過的時間永遠屬於一個未知數，而這些變卦，正是造就你未來的樣貌。無論多深的情誼，只要處在不同的環境，便很容易受影響造就不同的個體。「人是會變的」，這句話顯然是無庸置疑的，也許在這個時間點適合交往的人，但到未來卻未必是適合，要去接受有些人在生命中，或許只是個「過客」的事實。



重心改變，眼前永遠有更重要的事物



隨著年齡增長，會慢慢發覺從前所在意的事情根本沒什麼大不了，現實會逼著你不斷地吸取新的資訊，加深自我的視野觀。在這段過程中，每個人成長的速度和幅度會不一樣。一段關係裡，當出現分歧或裂痕時，即便想要修補，有時候眼前就是有更重要的事情阻撓，無法再像從前一樣全心全意、費盡心思地去在意另一個人的情緒，慢慢地彼此的距離就會越來越遠。

也許在這個時間點適合交往的人，但到未來卻未必是適合，要去接受有些人在生命中，或許只是個「過客」的事實。（台劇《我可能不會愛你》劇照）

隨風而去，也是替人著想的一種體貼



人是有感情的動物，面對多年的緣分和情誼，又怎能說放手就放手？的確，學習「釋然」並不是一件容易的事情。比方說剛結束一段感情，我們常會惋惜、痛心，甚至遲遲走不出來；等到事過境遷後，雙方卻反而會感謝當初的「無情」，讓自己能有成長的機會，這樣的轉折不論套在愛情和友情上都是一樣的。終其一生，我們都在各種階段和領域中，追求當下與相對應的人之間所需要的關係。倘若有一天，某段關係無法繼續走下去時，在自責與懊惱背面，你應該知道的是「適時切割也未必是件壞事」！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】