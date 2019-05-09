【Adele離婚】30+重返單身不怕孤獨　不再愛得死去活來為自己而活

被稱為「靈魂歌手」的Adele，以雄厚的歌聲唱出了觸動人心的歌曲，除了天生有把動聽的聲音，她豐富的感情，讓她的歌曲可以穿透到每個人的心底，她的演唱會上，常常有不少歌迷落淚。她之所以能引人共鳴，全因她與普通人一樣，在人生路上愛過、傷過、痛過。

剛過31歲生日的Adele，在Instagram上貼出生日感言，她的文字不如她的歌曲悲情，溫暖了不少網友的心。原因是31歲的Adele，早前宣佈與Simon Konecki離婚，結束八年感情。自愛是人生重要的必修課，Adele事業上成就非凡，但私底下和你和我一樣，一路走來跌跌碰碰，曾經愛得死來活去，為別人而活，遍體鱗傷。心被傷得支離破碎，她才慢慢學習自愛。

單身也可以很精彩。（IG@Adele）

Be kind to yourself people we’re only human, go slow, put your phone down and laugh out loud at every opportunity. Learning to REALLY truly love yourself is it, and I’ve only just realized that that is more than enough. （我們只是普通人，放慢腳步生活，暫時放下你的手機，有機會時便盡情大笑。學習真正愛自己的模樣，我才剛發現這就已足夠。） Adele

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困苦童年，曾拼命尋找愛情補足



Adele的人生並不好過，在她兩歲時，父親拋棄了她和媽媽，自此兩母女相依為命。Adele和媽媽住在資助房屋，常常需要搬屋，她也因此而轉過十次校。或許自小缺乏父愛，她總是拼命尋找屬於自己的愛情補足，每次總是全心全意投入戀愛。然而，愛情從來不是對等，付出了卻不一定有收穫。

Adele在2012年推出專輯《21》，其中一首歌曲是「Someone Like You」，其實就是說著她與前度的故事。前度與她分手後，立即與另一個女生訂婚，傷透了她的心。開頭兩句歌詞便是「I heard that you're settled down That you found a girl and you're married now」，輕描淡寫卻足以道出她的心痛。她演唱這首歌曲時，不時會伴以兩行眼淚。她稱自己的音樂是「Heartbroken Soul」，其實每一首歌曲都寄予了她心底裏最痛的情感。

Adele的每首歌曲都藏著一個靈魂。（IG@Adele）

後來，2011年她遇上前夫Simon Konecki，這一次她同樣全心投入，2012年誕下兒子Angelo，並在兩年前公開與Simon已結成夫妻。她當時在演唱會上對Simon甜蜜告白，「我不能愛上別人了，因為我已經結婚，並且找到我的另一半了。」當時受到不少粉絲祝福。可惜是他們始終不能走到最後，但兩人因了解而分開，並且共同撫養孩子。再一次失戀了，但Adele不再是21歲時的她，從她的字裏行間感受她到她的成長。她明白到沒了愛的感情不能勉強維持，她知道除了被愛，也可以自愛。

過了30歲的女生，總是很害怕孤獨。然而，懂得自愛的女生會享受單身的每一天，讓自己變得更好，總會碰上下一個他。失戀了，不再像以前般哭得死去活來，而是好好享受往後為自己而活的時光。回復單身的31歲，也可以很精彩！