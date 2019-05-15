【練習放手】以為已放下卻仍痛心　半夜回憶總來襲：強忍不要找他

放手是需要練習的，我們總試過以為自己已經放手了，豈料一觸碰到有關他的某件事，回憶應聲就來襲，你覺得痛，是因為你不明白為何一個曾經與你如此親密的人，最終會選擇與你一刀兩斷，他愈狠心你就愈不懂，為何他可以忘記你，但你卻還未放得開這個不太愛你的人。

（《何以笙簫默》劇照）

剛失戀仍在療傷的妳，以為生活已回復正常，卻總是在半夜偶爾被回憶侵襲，心痛起來，很想再找他，請按下圖愛情金句，提醒自己放手吧：

真正的放手要經歷好幾次誤會，你誤會自己已經放低了、你誤會你可以再愛其他人了、你誤會你終於在回憶裡抹掉他了，但原來這些通通是誤會，你根本還未放低、你根本未準備好愛其他人、你根本未能忘記他，但我們會騙自己可以了，再來到某一個晚上，你忽然就很掛念這個人，若可以，你會想立即撥個電話給他，約他出來見面，再跟他說你這刻的感覺，從前不是試過的嗎？你和他不理三更還是半夜，想見面就見面、想掛念就掛念，因為那時是你和他最好的時間，想每一刻都見、想每一刻都疼、想每一刻都有你陪，但後來呢？這段時間就只能在回憶裡才找得到。

（《我的大叔》劇照）

你放不開手，是因為你以為你真的緊握著什麼，但抱歉，其實你什麼也捉不到，在你緊握的掌心裡，只有那正在飄散的回憶，他早就忘記了，但你還記得很清楚，你試過放下了所有的尊嚴想留住一個人，但最後你才發現，就算你拋棄所有所謂的尊嚴，你都不能換什麼回來，一個人要是變了心，那就是世上最可怕的事情，因為你就算怎傷害自己，你都不能換到他半分的憐憫，他只會更討厭你，討厭你繼續纏著他，你不再是他的快樂，但你也不想成為他的煩惱。

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（《游泳先生》劇照）

終於有人選擇以消失來告辭，他的耳邊忽然就清靜了，真好，這不是他一直想要的自由嗎？好，那麼你就給他吧，其實放手本身並不困難，只要你意識到他根本不會選擇再愛你的時候，你愈留得久，他愈討厭你，那麼倒不如由你乾脆結束，說不定忽然清靜，他反而不習慣。

放手是需要練習的。

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