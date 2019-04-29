【愛情矛盾】挑起冷戰卻又心軟　生氣時仍最疼你的人　其實很可愛

我雖然在生氣，但不代表我不理你，生氣還生氣，愛你還愛你，你偶爾令我生氣了，我口裡說著不理你，但我仍然會緊張你，為什麼？因為我愛你，就會把你放在比我自己更重要的位置，若你真的在我生氣時發生了什麼事，我還是會第一時間來找你。

愛情就是矛盾，我生氣，不等於不愛你。（《來自星星的你》劇照）

怎樣了，夠矛盾吧？但我們都一定經歷過，那個笨蛋令你生氣了，你和他開始小冷戰了，好吧，就互相不理睬對方吧，看看誰能堅持到最後？但舉個例，當你聽到他忽然生病了的消息，你的心腸能硬下去嗎？

「怎麼了？怎麼無緣無故會生病的？」

「對呀，不知道為什麼就生病了。」

「你呀，真不懂照顧自己。」

「對呀，」他咳了兩聲：「因為沒有妳在身邊嘛。」

就算有多生氣，當他生病了，還是第一時間跑來照顧，待他康復才算帳，但其實最後不會真的算帳。（《來自星星的你》劇照）

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大部份冷戰都是不知誰無故生病了而結束的，原來生病都有它的作用，因為我們都心軟，實在不想見到自己所愛的人痛，就算在生氣也好，你都會把他的感受放更優先，先關心他的病況，等他病好再與他算帳好了，雖然你之後就不會跟他算帳了。說真的，愛情不是辯論比賽，你不是為與他嗌交而開始冷戰，你是希望他來哄你而開始冷戰。

冷戰期間，男孩在大群組留的一句話，女孩會非常留意著，當他在共同群組裡寫訊息，女孩的心跳也會加快起來。（《奶酪陷阱》劇照）

夠諷刺吧？冷戰的本身就是希望對方重視自己多一點，誰會喜歡生氣？誰會喜歡吵架？但為了他更懂自己內心深處的想法，有些交要嗌、有些氣要生，只是不要弄假成真，別以為我說不愛你，我就真的不愛你，這樣矛盾的對話，你懂嗎？

女生總是口不對心？明明生氣內心卻又很著緊，點擊以下愛情金句，或會有共鳴：

其實女孩是矛盾的，但說穿了，她只不過希望男孩能懂她多一點，而最矛盾的，是她生氣時仍然是最關心男孩的人，男孩的一道近況，她可以讀上數十遍，從而這段冷戰期間他過得怎樣；男孩在大群組留的一句話，女孩會非常留意著，畢竟這段冷戰期，電話屏幕已久久沒有顯示過他的名字，當他在共同群組裡寫訊息，女孩的心跳也會加快起來。

上述情況，同樣能應用在男孩身上，其實愛情真的是很矛盾的事情，你在生他的氣，你應該不再理會他，可是對他最敏感的人，也是你自己。

在生氣時仍然最疼你的人，其實很可愛。

請好好珍惜，珍惜這位把你放在比他或她更重要位置的人。

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