【復合】重遇前度再心動　就能撇開發生過的傷害再相愛嗎？

重遇你的舊愛，以為自己早已經放下了，結果卻是再一次愛上這個人。分開的這些年來，你和他可能都各有經歷，誰料兜兜轉轉之後又回到彼此的眼前？可是這種復合是很困難的，你和他一定有雙倍甚至三倍的愛意才能再一起，畢竟這不是新的人，而是你非常熟悉的人，他有什麼優點、有什麼缺點，你都非常清楚，你喜歡他並不是因為新鮮感，而是因為你真的喜歡這個人。

重遇前度，分開幾年發現彼此都成長了，感覺還在，可以再一次相愛嗎？（《春嬌與志明》劇照）

兩個本來分開了的人能夠重新走在一起，一定有特別的原因，畢竟誰喜歡觸碰自己的傷疤？有好一段時間，你甚至避免想起任何與這個人有關的事，事實上，他也的確曾經在你的生活裡消失了，你也以為自己總算克服了，但後來的故事怎樣了？你再一次與他重遇，並非那種在街上輕輕點頭的擦身而過，而是你和他可以交談，可以聊聊這些年來的變化與近況，他成熟了嗎？嗯，成熟了不少，同樣地你也一樣，這刻的你與當年的你應該也改變了不少吧？

試過一次唔work，就真的唔work？時間過去，彼此成熟了，也許這些經歷是給感情的磨練，【按下圖】閱讀更多愛情金句，要是想再牽手，請不要再輕易放開手：

分開的日子裏，我們都各自遇見了其他人，學習到何謂愛情。（《春嬌與志明》劇照）

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兩個成熟了的人再一次相遇，能否避開上一次的錯誤，好好重新的愛一次？這聽起來很不錯，但操作上實在不簡單，因為若真的有機會再一起，就請不要再分手了，因為好不容易才把冷卻了的心重新暖起來，如果再一起的結局是換來再一次的分開，抱歉，恐怕我真的承受不了。

從其他人身上學會如何體諒、如何相處、如何照顧、如何疼錫，變得成熟以後才明白從前的幼稚。（《春嬌與志明》劇照）

這的確是很漂亮的幻想，兩個人各自遇見了其他人，再於其他人身上學習到何謂愛情，當中可以包括如何體諒、如何相處、如何照顧、如何疼錫，學習成熟以後，再回來找當初曾幼稚對待的人，再一次好好戀愛，看，多美好？但事實又能否如此美好？在你和他都再一次單身的時間重遇，然後撇開曾發生過的傷害不理，再一次愛上對方，可以嗎？

分開久了的復合，需要花雙倍的努力，不要再隨便走散，否則便是雙重的傷害。（《春嬌與志明》劇照）

分開久了的復合，不是不可能，而是需要花雙倍的努力才可行，你一定要很愛很愛這個人，才能讓本來早已放下了的愛情再發生，而且請不要再讓對方失望，因為這種雙重的傷害，不是每個人都能承受得了。