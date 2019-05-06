理知與感情糾纏　明知不該愛那人渣卻忘不了他：給自己定時限解脫

可以為錯的人而傷心，但不應該為壞的人而落淚，那個壞的人不值得你傷心，根本從第一天開始，他就沒有打算跟你認真愛，或許他經驗太多，每一段輕鬆來也輕鬆去，但你不同，你可是真的付出了感情在他身上，結果到他說不愛了的時候，你頓時措手不及。

【點擊看】不值得愛還是無法抽身的感覺，以下的說話有說穿你心嗎？

（《我們與惡的距離》劇照）

他做過了什麼好事，你又怎會不知道？奇怪在於你明知道他有多差，你心裡總有另一把聲替他開脫，甚至連替他開脫的藉口都找不到，你還是會如此的愛著他，常說愛情令人變得盲目，但他徹頭徹尾就是一個人渣，你又何必繼續喜歡這個人？道理你清楚，也明白，但你就是做不到，恍如墮進沼澤般不斷往下沉，你卻連掙扎的意欲也沒有。

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他瞞著你做過了很多事，也做過了很多的錯事，多得你都記不起了，只記得當中一兩宗最致命的情況，你一想起心就痛到不行了，但理應要忘記這個人吧？不，每當你心痛完之後，你就更掛念這個人，這完全不能用理性來解釋，對，理性從來都不明白感性，理性與感性往往如平行時空般存在。

（《我們與惡的距離》劇照）

只是，你總要知道傷心也要找對人，意思是那個他不應該有這樣的地位，要你日思夜想，要你寧願不愛你自己也要繼續來愛他，這不值得，真的不值得。你會說，這刻你真的做不到，那好吧，那你定個時限吧，定一個給你自己的時限，讓你看得見解脫的終點，我明白你這刻不能想像能夠忘記他，但放心，你會忘記這個人，你終有一天會忘記這個人，因為我們的心太小，不能容納太多無謂的人，他不愛你，用行動來傷害你，你再繼續捉緊他，不代表你長情，只代表你執迷不悟。時間是你的，青春也是你的，你可以選擇用什麼方法使用你的時間和青春，只是旁人會看不過眼，想你快一點逃離這沼澤，別再沉下去，因為你根本不應該受如此的苦，他有什麼好？他明明什麼也不好，卻又如此的深得你心。

（《我們與惡的距離》劇照）

他壞不壞，你最清楚。有人說，男人不壞，女人不愛，這一句最諷刺的地方，是若女人繼續愛這個男人，真的會幸福嗎？還是當愛過壞的人之後，我們終於才明白，壞的愛情經歷過一次就夠，當傷口結疤之後，應該要找一個好的男人來愛，起碼你不會再受傷，也能享受被愛的感覺。

別再愛那人渣。

應承我，好嗎？

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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