相戀是注定分手也是劇情　只是離開以後　有些習慣再也改不掉

或許有幾位前度，但當中只有一位能教你一輩子都不會忘記，他或她的出現，不只是與你談了一場戀愛，而是影響了你整個人生的走線，你今天所做的某些事，或多或少都有他的影子，試想想，今天的你身上有多少來自昨天的他？你喜歡聊的話題、你喜歡吃的味道、你喜歡去的地方，可能都是他讓你喜歡的，為什麼他可以有這個能力？因為在你最愛他的時候，你會樂意讓他改變你。

如果每個人的一生都有幾個特別的時間，那麼與他在一起的時間，對你來說實在可一不可再，你自從愛過他以後，你也不敢再用同等份量的愛去愛另一個人了，真正愛一個人，你會失去你自己，那一趟，你狠狠地去愛，也狠狠受了一次重傷，你不知花了多久的時間才能掙脫他的陰霾，你寧願他是真的狠狠地傷害你，起碼都給你一個理由去憎恨他，心也可以沒那麼痛。可是他沒有令你憎恨他，你一想起他，滿腦海都是他微笑的畫面，很溫暖，真的很溫暖。

分手以後，他沒有令你憎恨他，你一想起他，滿腦海都是他微笑的畫面，很溫暖。（《藉著雨點再愛你》劇照）

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對不起，每個人都要失過好幾次戀，你有經驗，知道會痛，但多次的傷害裡最痛的，還是這一個他，你苦笑，你恨不下他，你只能任由他繼續存活在你的回憶裡，這恍如皮膚觸碰到燒紅了的鐵枝，你本能應該要掙開，但你沒有，你反而緩緩用力捉緊它，擠一個笑，這是多麼自虐的事？對，但愛情不正是一種自虐嗎？他不在了，但你卻繼續任由他來傷害你。

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若然相遇是命中注定，那麼分手或也是已寫在劇本裡。（《你好，之華》劇照）

但請相信我，時間真的能撫平世間上的一切傷口，這道理你明白，但你關心的不是未來，而是現在，你現在這一刻很傷痛，因為你不能接受他不再是你的男朋友、不再是你的女朋友，但若然相遇是命中注定，那麼分手或也是已寫在劇本裡。你要努力的，不是要抹殺這前度的存在，而是接受這世上的一切開始跟結束本是平常，有開始自然有結束，有些人選擇把傷害緊緊記在心，任由那燒紅了的鐵枝往心裡藏；但有些人則不然，她們選擇放開手，讓那鐵枝墮進那回憶的深淵裡。

有一位最難忘的前度，那麼就任由他難忘吧，你會發現，你最後是不用去忘記他的，而是你會把他視作平常的過去，對，的確是發生過，但都已經是過去了的事。

幾多可笑諾言 被作廢了 幾多優美落霞記得多少 匆匆歲月 絲絲幼苗 失戀過太少 李幸倪《雙雙》；詞：林若寧；曲：Eric Kwok