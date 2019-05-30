認定了去愛一個人　一輩子相守到老　就是生命中最幸福的事

黃翠如與蕭正楠於結婚一周年補辦的婚禮，幸福洋溢，他和她恍如童話的愛情實在值得我們的祝福，也讓我們看看自己的故事，其實幸福會不會已在咫尺？

從今起，無論風多大、浪多急，兩人都會一起面對。(黃翠如IG圖片)

原來幸福很簡單，就是你認定了一個人，那一個人也認定了你，從今起不再三心兩意，因為你和他彼此都認定了對方，接下來的課題，是你和他如何疼對方、如何愛對方、如何視對方為你生命中的唯一。

認定了，就從一而終，好好學習怎樣用一輩子愛一個人。(黃翠如IG圖片)

一年前，他和她在一條小村莊舉行了一個只屬他倆的婚禮；一年後，他倆補辦了一個送給父母的婚禮，這是很善良的信念，事實上，我們能夠遇見生命中的另一半，一定要感激自己和對方的父母，畢竟因為有他們的愛情故事，今天才有你和他的一輩子承諾。

試想想，當女孩跟父母說：「我想，我找對人了。」父母微笑回應：「那就去吧，好好去尋找妳的幸福。」這是莫大的感動，父母照顧著妳成長，再到妳要出嫁了，他們固然有點不捨，但會相當樂意放開手，讓長大了的妳走進更幸福的未來。

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你是一個沒有太多想法的人，就是喜歡傻傻笑地跟著我走。(蕭正楠IG圖片)

既然妳認定了那一個人，那麼妳就要信任自己的直覺，妳知道，妳的餘生都會與這個人度過，他會在妳身邊照顧妳，而妳也樂意與他組織家庭，從今起，無論風多大、浪多急，兩人都會一起面對，當妳稍為害怕的時候，他會在旁牽緊妳手：「有我在。」再溫柔的淺笑：「不用怕。」

兩口子從此不分手，也不用再為愛情事而傷心。(黃翠如IG圖片)

其實人生很簡單，就是要找對的人，就此平安而幸福地到老，就如此簡單而已。

最重要，是你認定他，他也認定你，從此專一、投入、把你能夠給的疼都給她、把妳能夠給的愛都給他，兩口子從此不分手，也不用再為愛情事而傷心。

其實人生很簡單，就是要找對的人，就此平安而幸福地到老。(黃翠如IG圖片)

「你是一個沒有太多想法的人，就是喜歡傻傻笑地跟著我走。」女孩這樣子形容男孩，看來傻傻笑笑的過生活，一輩子再長，也快樂不知時日過。

認定了，就從一而終，好好學習怎樣用一輩子愛一個人。

認定了一個人來愛會怎樣的感覺？【按下圖】閱讀更多幸福愛情金句：

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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