蒼井優以岩井俊二的作品《青春電幻物語》出道，至今不知不覺原來已經20年。樣貌娟麗加上超敬業的態度，不單讓她被日本譽為是「國寶級女演員」，更成功虜獲一代人的心，筆者就有朋友說蒼井優連打呵欠都特別好看。

蒼井優宣佈結婚！（《她不知道那些鳥的名字》劇照）

這位女神宣佈結婚了！而且更是與出了名「醜」的諧星山里亮太結婚，新聞震驚全亞洲！

相信大家都很想知道山里亮太到底是誰吧。如果你曾觀看Netflix的《Terrace House》（雙層公寓），就應該看過他的主持，他是以吐槽為招牌技巧的諧星，也是國內出名變態的諧星，曾在節目中公開自己有在sm酒吧式風俗場所消費的習慣。

山里亮太曾出演netflix《Terrace House》。（《Terrace House》劇照）

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據悉他與蒼井優因山里亮太的隊友山崎靜代而相識。山崎靜代與蒼井優因合作《草裙娃娃呼啦啦》而成為好友。山里亮太非常想認識蒼井優，因此拜託隊友介紹，二人於一年多前相識，今年4月開始交往，兩個月後（即前天）已經註冊結婚。據悉二人並非奉子成婚，蒼井優現時沒有懷孕。

山里亮太非常想認識蒼井優，因此拜託隊友介紹，二人於一年多前相識，今年4月開始交往，兩個月後（即前天）已經註冊結婚。（《草裙娃娃呼啦啦》劇照）

不少人都對蒼井優與山里亮太這樣的配搭，感到相當的驚訝與可惜。可是同一時間，亦有不少人認為山里亮太應該對蒼井優很好吧，所以情史豐富的她才肯與他結婚。

日本女星向來注重清純形象，不少女星都與緋聞絕緣，就例如新垣結衣以及綾瀨遙出道至今，從沒公開承認過任何一段戀情。（她們都30+了，你會相信她們這十多年來都沒拍拖？）

氣質清秀的蒼井優卻從不只賣個人氣質，她在圈內是出了名的工作認真，為了演好角色從不顧及樣子，走的是偶像實力派路線。講求實力的她當然不理「女星就必然要純如白雪」的定律，出道至今從不缺緋聞與男友，無論是偶像級的，抑或是大叔系的男子，只要曾與她合作，很大機會為成為她的男朋友，因此她亦被稱為「共演者killer 」。

於2008年，她與傑尼斯事務所旗下藝人岡田准一相戀，並在2010年春天宣佈分手。有報導指二人分手是因為岡田准一移情別戀，但後來又有人曝出二人分手的實際原因，是蒼井優太專注於事業，忽略了愛情，導致這段感情最後無疾而終。

2008年，蒼井優與傑尼斯事務所旗下藝人岡田准一相戀。（圖片來源：pinterest）

同年，蒼井優傳與共演大河劇《龍馬傳》的大森南朋熱戀。大森南朋比蒼井優大13歲，是日本著名舞蹈家麿赤兒的次子，亦是日本大眾熟悉的演技派男星。據悉大森南朋為了蒼井優，與女友淺見麗奈分手。然而二人相戀一年後，感情開始產生分歧。據悉大森南朋起初對蒼井優極度投入，不過視女人如衣服的他始終改不了天性，比起跟蒼井優相處更愛與朋友喝酒。二人爭吵不休，最後分手。

蒼井優曾與共演大河劇《龍馬傳》的大森南朋熱戀。（圖片來源：pinterest）

隨後蒼井優被拍到與演技派男神瑛太約會，不過二人始終沒有承認戀情，堅稱對方只是好友。

蒼井優被拍到與演技派男神瑛太約會，不過二人始終沒有承認戀情，堅稱對方只是好友。（《友罪》劇照）

2012年5月，蒼井優與男演員鈴木浩介相戀，鈴木浩介比她大11歲，二人因合作舞台劇而認識，之後相戀。據悉二人曾豪花大筆金額裝修房子，因此傳出二人有計劃結婚。可惜，二人最後於2013年3月宣告分手。有報導指蒼井優向鈴木浩介說她有另外喜歡的人（三浦春馬），因此單方面宣佈分手。

2012年5月，蒼井優與男演員鈴木浩介相戀，鈴木浩介比她大11歲。（圖片來源：pinterest）

當時有報導爆出，蒼井優當時特意為比她小五歲的三浦春馬搬家，搬到三浦春馬所住的同一棟公寓。二人當時多次被當地居民目擊早上一同散步，行為親密。不過蒼井優卻堅稱自己沒有新戀人，二人亦從沒有公開承認戀情，指對方只是好朋友而已。

當時有報導爆出，蒼井優當時特意為比她小五歲的三浦春馬搬家。（圖片來源：pinterest）《瀕死之眼》

其後，她與創作歌手石崎hyuui相戀。二人被日本雜誌《女性seven》拍到親密共進晚餐。然而二人的交往被媒體發現後不久，傳媒多次拍得石崎hyuui與蒼井優以外的女性約會，二人感情似是無疾而終。

蒼井優曾與創作歌手石崎hyuui相戀。（圖片來源：pinterest）

經歷了多次起起伏伏之後，相信蒼井優選擇山里亮太自有她的原因。無論樣子、身型、地位有多大的差異，最重要的是以後她能幸福快樂吧。

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