【單身萬歲】已婚比單身更悲傷及短命？研究：單身女生最快樂！

過去周末是「好日」,不少年輕情侶攜手走入婚姻大門,承諾從此與子偕老。旁邊未嫁的女子只有說不出的羨慕與恨,但求伴侶盡快向自己求婚,從此可以安穩過上家庭生活。

然而一眾未嫁的女子稍安勿躁,最近就有研究指出未婚且沒有子女的女子,比起已婚或有孩子的女子更快樂。誰說講完「我願意」就必定可以過上童話般的美好生活?

現於倫敦大學倫敦政治經濟學院擔任行為科學教授的Paul Dolan根據研究結果,指出:

「如果你是一個男人,你很應該結婚。但如果你是女人,我建議你想也不要想到結婚。」

他解釋因為男人於結婚後,心理會比單身男子平靜。心理平靜之後,工作表現因而變好,錢亦因而愈賺愈多,且比起女性而言不用兼顧太多家事,因此男子往往能從婚姻中受益(除了失去他們所說的「自由」)。

相反,單身(從未結婚)的女子反而比起已婚女子更快樂。在他最新的著作《Happy Ever After》中,他引用 the American Time Use Survey (ATUS)的數據,比較了未婚、已婚、離婚、分居、喪偶的女子,她們各自的愉悅和痛苦程度。 研究發現,最健康幸福的一群,竟是從未結婚或生育過的女性。

他說:「你看見一位年屆40歲,單身且沒有孩子的女子,你以為她有可能會遇到一位真命天子,從此過上幸福快樂的人生,對不?但事實很有可能是她會遇上一位壞男人,從此人生變得更不快樂,更要背上家庭與照顧子女的責任,從而讓身體及精神負擔極大,最後變得比單身女子更不健康,甚至比單身女子更早死。」

不過他亦指出研究結果並不是如此非黑即白,完全抹煞婚姻。研究亦發現,已婚且另一半經常陪伴在旁的人,比起單身的女子更快樂。另外,亦有不少單身女子因尋覓不到另一半而認為自己被比了下去,從而感到羞恥。她們的幸福程度亦低於正常水平。

從來幸福快樂都沒有概定方程式,選擇單身抑或是結婚亦不能確保從此人生一帆風順。但轉個角度思考,選擇單身抑或結婚都有可能有一個幸福美滿的人生。人生這回事,誰說得準?更莫道是緣份這回事,我們都無法勉強。大概唯有抱持「遇神殺神、遇佛殺佛」的精神,過好每一天,才可能讓單身抑或是有伴侶的自己過得幸福美滿。

香港也有不少單身卻活得精彩的女星:

