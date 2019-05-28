【單身萬歲】已婚比單身更悲傷及短命？研究：單身女生最快樂！

過去周末是「好日」，不少年輕情侶攜手走入婚姻大門，承諾從此與子偕老。旁邊未嫁的女子只有說不出的羨慕與恨，但求伴侶盡快向自己求婚，從此可以安穩過上家庭生活。

然而一眾未嫁的女子稍安勿躁，最近就有研究指出未婚且沒有子女的女子，比起已婚或有孩子的女子更快樂。誰說講完「我願意」就必定可以過上童話般的美好生活？

誰可以結婚之後就一定過上幸福快樂的生活？（《四重奏》截圖）

現於倫敦大學倫敦政治經濟學院擔任行為科學教授的Paul Dolan根據研究結果，指出：

「如果你是一個男人，你很應該結婚。但如果你是女人，我建議你想也不要想到結婚。」

教授：「如果你是女人，我建議你想也不要想到結婚。」（《四重奏》截圖）

他解釋因為男人於結婚後，心理會比單身男子平靜。心理平靜之後，工作表現因而變好，錢亦因而愈賺愈多，且比起女性而言不用兼顧太多家事，因此男子往往能從婚姻中受益（除了失去他們所說的「自由」）。

相反，單身（從未結婚）的女子反而比起已婚女子更快樂。在他最新的著作《Happy Ever After》中，他引用 the American Time Use Survey (ATUS)的數據，比較了未婚、已婚、離婚、分居、喪偶的女子，她們各自的愉悅和痛苦程度。 研究發現，最健康幸福的一群，竟是從未結婚或生育過的女性。

研究發現，最健康幸福的一群，竟是從未結婚或生育過的女性。（《四重奏》截圖）

他說：「你看見一位年屆40歲，單身且沒有孩子的女子，你以為她有可能會遇到一位真命天子，從此過上幸福快樂的人生，對不？但事實很有可能是她會遇上一位壞男人，從此人生變得更不快樂，更要背上家庭與照顧子女的責任，從而讓身體及精神負擔極大，最後變得比單身女子更不健康，甚至比單身女子更早死。」

「事實很有可能是她會遇上一位壞男人，從此人生變得更不快樂。」（《四重奏》截圖）

不過他亦指出研究結果並不是如此非黑即白，完全抹煞婚姻。研究亦發現，已婚且另一半經常陪伴在旁的人，比起單身的女子更快樂。另外，亦有不少單身女子因尋覓不到另一半而認為自己被比了下去，從而感到羞恥。她們的幸福程度亦低於正常水平。

從來幸福快樂都沒有概定方程式，選擇單身抑或是結婚亦不能確保從此人生一帆風順。但轉個角度思考，選擇單身抑或結婚都有可能有一個幸福美滿的人生。人生這回事，誰說得準？更莫道是緣份這回事，我們都無法勉強。大概唯有抱持「遇神殺神、遇佛殺佛」的精神，過好每一天，才可能讓單身抑或是有伴侶的自己過得幸福美滿。

香港也有不少單身卻活得精彩的女星：

+ 5 + 4 + 3

資料來源：theguardian.com

延伸閱讀：

【Jude Law】與年輕美女心理醫生低調完婚 浪子男神：我非常開心

【奇洛李維斯】最寂寞的痴心情長劍：19年後仍掛念車禍離世的女友

【孔孝真】舒適簡約卻不失時尚感？只需注意兩個小細節！