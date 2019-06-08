打破原則放下尊嚴地愛卻被冷待：如你沒感覺　別再給我錯覺

假如有一天我不再主動找你，甚至你叫我的時候我也沒有回頭，不是因為你不重要了，而是你太多次傷人的態度，彷彿凸顯這段關係沒那麼必要，令我已經搞不清自己還重不重要；是否一直高估了自己在你內心的位置。

他的出現，打破了你的原則、改變了習慣，總是令你很想放下一切顧慮，硬著臉皮接近他。（《非誠勿擾》劇照）

事實上，我真的並非那種很主動找人聊天，所以要是我願意主動找的，都是我在乎、於我心中擁有不可或缺地位的人，而你的出現，連我也沒想過會被你打破了原則、改變了習慣，變成我的例外，總是令我很想放下一切顧慮，硬著臉皮接近你。

雖然每天都在期待跟你聊天，甚至等你有空的時候主動來找我，但我發現由始至終我只有一萬個想接近你的理由，但從來找不到一個能接近你的身分。

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因為你往往選擇對我忽冷忽熱，就算我發短訊給你，你也不一定會回，可能只是看看便關掉或選擇性回覆其他「更重要的人」，唯獨你發給我的訊息，我才會馬上回覆，跟你滔滔不絕的說下去。

可是他的忽冷忽熱，令你一次又一次的傷心失望。（《非誠勿擾》劇照）

我曾經很天真地以為，即使你忽略我的感受、肆意揮霍我的熱情，我也能夠堅持下去，深信堅持始終會從你身上看到希望；深信捱過之後我們的感情就會變得穩固；深信不少情侶都是這樣熬過來的，但後來經歷了那麼多事，我才知道一切都只是我以為。

雖然前路不明朗，但我當時心想如果拿尊嚴迎合你；拿時間苦等你；拿你擅長的若即若離會吊你胃口，你還是會感動和患得患失，可是其實都沒有，只有我一次又一次自討苦吃地再主動。

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輕舟已過萬重山，來到現在，或者我的失望已經徹底越過了臨界點，所以那份無力感已經令我再提不起勁再勇敢愛下去。

其實我也想跟你繼續走近，但很抱歉，我只是一個普通人，會心痛、會流淚、會怕受傷、會心累心死，沒有一顆鋼鐵心能承受所有的一切，無法再接受本來有人陪著，但突然又變回一個人，因此，我唯有選擇跟你慢慢變遠、變淡、變陌生。

假如你沒有感覺，也不必再給我任何錯覺了；如果你不是真心，也不必再干擾我的內心了。以前我太傻太瘋狂打擾你了，但請放心，以後不會了。