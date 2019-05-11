【愛情】應感謝他分手夠狠：絕情絕義才是放你一條生路

若一段感情必須結束，對方做得愈絕，你愈應該感謝那位對你狠心的人，因為他抹殺了你一切空等、假想和強求的機會，使你看清誰是真的愛你、誰只是三分鐘熱度，最後讓你更易走出來，畢竟令人最心累的不是灰心，而是無了期的糾結；令人最無助的不是傷害，而是長久的懷疑。

（《16個夏天》劇照）

如果沒猜錯，現在的你大概覺得過得一點也不好，情緒經常面臨「來回地獄又折返」崩潰狀態，完全無法接受由本來有人陪著，一瞬間就要彼此變遠、變淡、變陌生，不能適應那些劇變和失去，但你又無力抗拒甚麼，只能行屍走肉，別無選擇地承受發自內心的疼。

分手總是難捨，可是仍舊拖拉也沒有結果，請記住以下說話，讓你的心好過一點：

對如今的你來說，你認為假如人家沒那麼絕情，給你一些時間和機會適應、掙扎和挽回，你會好過一點，不用像現在這般狠狽，每天都在正邪交戰，一方面天使那邊很想堅持努力生活；一方面魔鬼那邊又很想放棄逞強，就此往後退，因為實在太困難太累。

然而，有一種叫長痛不如短痛。

（《幸福快遞》劇照）

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無可否認，現在或者很難面對，會令你在很多個日與夜裡浮現很多的good old days，曾經的他、曾經的你們，悲喜交雜，不斷倒帶，但就是因為有了這種不能回頭的迫切，你才能減少自尋煩惱的空間，讓你從被迫放手中慢慢看清全貌，明白這一切是否真的值得你擁有。

幾多人就是因為沒有這種斬釘截鐵的機會，於是一直徘徊原地， 面對著對方若即若離的痛苦，每次當很想抽身過新生活、不想再理他和被忽略之際，他只要付出一點溫柔和走近，彷彿甚麼事都沒發生過一樣，你又會弱弱的回頭。

（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

就是這樣，很多人一直就是反反復復的一直被掌摑又被給予甜頭，過度高估了自己在人家心中的位置，直到很久才明白自己找錯了人，但那時候已經被這些煎熬耗盡了最好的自己了，傷痕纍纍，甚至後來不敢再相信愛情了。

因此，現在不用害怕那些曾經拼了命珍惜和經營的東西，到頭來甚麼都留不住，遲早有天你會理智過來，明白裝睡的人是叫不醒的；不夠愛你的人勉強挽回也是破碎的關係。

相別陌路和不再打擾，才是最後的溫柔和最好的結局。

所謂「得之我幸，失之我命」，今天對方的態度凸顯了這段關係沒那麼必要，但假以時日，當你認清自己的價值，而且明白「愛你的人自然會留住你，不愛你的人何必打擾」的道理，你就會慶幸昔日他如此絕情絕義，放了你一條生路。