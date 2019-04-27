【最深厚的感情】非只有甜蜜沒衝突　而是吵鬧後仍能繼續在一起

即使彼此的價值觀、生活模式和理念不是分歧太大，生活總難免出現爭吵的時候，所以最穩固的感情，向來不是只有甜蜜，而是就算有衝突，二人也能在適當時嚥下負面情緒，放下傲氣，甚至主動認錯和示好，於吵過以後再次相擁，不會視之為認輸，而是一種珍惜。

（《半澤直樹》劇照）

經歷多了自會明白，其實愛得情深似水只是次要，相處不累才是愛情裡的關鍵，但請搞清楚，久處不累不等於在一起沒有累的時刻，畢竟當兩人親密到一個程度，總有一時三刻是令人感到煩厭，容易把一些原本微不足道的小事釀成吵吵鬧鬧，變成「我要與你硬碰，以爆裂嘅高速旋動」的場面。

然而，這就是關鍵時刻，證明誰只是一般的情人、誰才是有資格白頭到老的戀人。

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（《王牌大律師2》劇照）

對的人會因為珍惜彼此和重視這段關係，學習克制自己的情緒；學習多用完美的眼光，欣賞身邊這位不完美的情人；過客般的情人，卻會怕累怕辛苦，因為這段感情上一點的不好，就忘記了所有的美好，在某時某刻就決定轉身。

當中的差異，在於後者的目光只停留於情人的階段，只求輕鬆談戀愛就好，不愉快就乾脆分開，而前者的卻看重於白頭到老，所以明白「終身伴侶」不只是一種名號，需要一直互相包容和堅持下去；明白不只是懂得嘴裡說「我愛你」，而要懂得以行動證明怎樣一直走下去。

（《半澤直樹》劇照）

事實上，世上沒有完全適合的perfect match，只有比較適合的兩個人不斷磨合和經營關係，故此怎會沒有意見不合和堅持自己立場的衝突位？

然而，當你真的深愛另一半，若見到她因為吵架而傷心、落淚，又想起其實能與對方在一起已經比甚麼都難能可貴，那麼立場再堅定，亦會不禁心軟下來，硬食各種委屈和負面情緒，忍不住哄回對方。

誰對誰錯，何足掛齒？只要看到她重拾笑容，你也會忍不住傻笑起來。

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說穿了，很多人選擇不再講「我愛你」、放棄「我忍你」，任由關係變成「今日R.I.P.」，一部分真的因為性格不合，但更大部分，是大家忘記了感恩，見到目前一點點的不好，就不記得背後還有很多美好，不懂以完美的目光，欣賞不完美的關係。

說好的陪伴，就是順利時一起並肩而行；感情偶爾不順時，就一起坐下來回回氣，在這一生，陪著走、陪著坐，無論何時都是最好的時光。最長久的愛情，本該如此。

關於作者： FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

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