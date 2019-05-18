百般遷就當他理想情人卻換來一句：神經病　他世界已不缺你一人

一個人愛你夠深的話，即使你甚麼都不做，沒刻意迎合，在看穿你的缺點、弱點和錯誤後，仍會覺得你是無可替代，令人不捨得離開；一個人不懂真的欣賞你的話，你再耗盡精力取悅也留不住他，因為不是你不好，而是他主觀覺得你不適合。

愛情一開始時，他會叫你暱稱、叫你親愛的，後來卻說你神經病、不耐煩地說「你又怎麼了？」（《親密陌生人》劇照）

或者你摸不著頭腦，為何對方會那麼善變，當初明明那麼拼命和堅持跟你走近，最終還是覺得別人較好；當初他喜歡叫你暱稱、叫你親愛的，後來卻說你神經病、不耐煩地說「你又怎麼了？」；當初他說你的性格跟他很配，最後卻說受不了你的脾性；最初他最愛看你笑，最後卻令你哭得最難過。

即使後來你all-in付出所有，努力在他面前展示最好的一面，不成為麻煩製造者、老是迎合他的要求、扭曲自己成為他理想中的情人，給他無微不至的關懷和噓寒問暖的體貼，他還是因為你一點的不好而否定了你全部的好。

「你可不可以不要這樣？」「你很好，但我配不上你的好」最後你只換來類似的否定說話。

↓他不懂欣賞你，不是你不夠好，而是他不夠愛你，點擊看下圖閱讀愛情金句，也許你會知道要如何選擇：↓

你並非不夠完美，只是對方不夠愛你和不懂欣賞你。（《等一個人咖啡》劇照）

說穿了，這種人之所以會突然「智能叛變」，判若兩人，如今將最壞、最糟的一面留給你；將最大的耐心和寬仁留給別人，問題往往是緣於對方對這段關係失去感恩之心，早已忘掉了如何以完美的目光，欣賞不完美的你，甚至在很早的階段，他的世界裡已經不缺你一人。

若他真的愛你珍惜你，即使你沒那麼完美，他也會情人眼裡出西施，始終如一，唯有當他根本不夠重視你，才會你再完美也被他雞蛋裡挑骨頭，使你失去自信、變得玻璃心，凡事都對號入座和想得太多，患得患失，累壞自己。

對的人，懂得以完美的目光欣賞那位不完美的另一半。（《對我而言可愛的她》劇照）

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其實你要明白，一段真正的幸福，並非來自努力堅持和忍痛，「愛拼才會贏」，而是來自選擇，選對了一個真正適合你的人；一個真正適合你的人，不是最轟轟烈烈那個，而是心靈和生活上最適合自己的人，在一起時快樂加倍、痛苦時減半，然後在找到之後，以完美的目光欣賞那位不完美的另一半。

不要用尊嚴苦追已經不懂欣賞你的人，找個心靈和生活上最適合自己的人吧﹗（《對我而言可愛的她》劇照）

因此，別用尊嚴苦追已經不懂欣賞你的人；別再耗虛青春苦等已經不屬於你的感情，卻要看清自己的價值所在，雖然你在這個人面前是一文不值，你在對的人面前卻是無價之寶。